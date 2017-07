Festival de la chanson arabe de Djemila : Cheb Mourad vole la vedette à Wael Jassar

De nos envoyées spéciales : Sihem Oubraham & Nesrine Terrab

En tête d’affiche pour la quatrième soirée de la 13e édition du festival de la chanson arabe de Djemila, la star de la chanson raï, Cheb Mourad, a volé la vedette à Wael Jassar, malgré que ce dernier, qui est considéré comme une référence dans le monde de la chanson arabe, fût au rendez-vous pour mettre le feu et emballer le public.

La 13e édition du Festival de la chanson arabe de Djemila a, lors cette quatrième soirée, atteint sa vitesse de croisière en matière d’assistance et d’affluence du public. Ce dernier, composé majoritairement de familles, s’est déplacé en masse pour assister aux spectacles offerts par les têtes d’affiche. Il s’agit de Wael Jassar, Cheb Mourad et Saleh El- Eulmi. Cette soirée a été marquée par l’absence de Hassiba Amrouche, chanteuse du style kabyle, qui s’est excusée quelques heures avant la soirée. La star de la chanson raï Cheb Mourad a volé la vedette à Wael Jassar, ce dernier, qui est un habitué du festival et considéré comme une référence dans le monde de la chanson arabe, était au rendez-vous pour mettre le feu et emballer le public. Accompagné de son orchestre guidé par le maestro Dani Ayoub, Wael Jassar, qui s’est produit pour la troisième fois au festival de l’ex-Cuicul, est monté le premier, à 23h45, animer son concert tant attendu, et ce dimanche dernier. Wael Jassar a entamé son tour de chant par Mahma te’oul (quoi que tu dises), pour ensuite reprendre les plus beaux titres de son répertoire, notamment Jorh el madi (la blessure du passé), Min houa li biebda (qui commence le premier), Mechit khlass (tu es parti), et son succès Metgharabine. Après les premières notes de Aâz ennas (la personne la plus chère), rien ne pouvait retenir ses fans de chanter en chœur avec Wael. Au grand bonheur de ses admirateurs, se comptant par milliers, Cheb Mourad a mis le feu au public, lors d’une soirée qu’il a animé dans le site romain de Djemila. Venus en groupe de jeune, en famille le public n'a cessé de réclamer son passage sur scène, depuis le début de la soirée, scandant en chœur «Cheb Mourad… Cheb Mourad»… Quelques minutes plus tard, la vedette du raï salue, à bras ouverts, son public sous les projecteurs de la scène. Dès les premières notes de la première chanson avec laquelle il a entamé son show, intitulée Weldi twahachni, l’étoile de la chanson raï a mis le feu dans le public qui a transformé le site en une piste de danse. Le chanteur à la voix gracieuse a confirmé qu’il s’est forgé une identité propre, qui lui a permis de se distinguer par son propre style. Marquant sa présence sur scène, Mourad a allumé la scène où il a retrouvé son public. Comme à l’accoutumée, l'ambiance était au rendez-vous, conviviale et s'est poursuivie jusqu'aux aurores. Charmé et pour immortaliser ces instants, les fans se prenaient en selfi, même si c’est de loin, ou enregistrait Mourad en vidéo. De sa voix aiguë et son sourire charmeur, Mourad était visiblement ému par le public qui reprenait en chœur les titres de ses célèbres chansons. Cette vedette de la chanson raï, aimée par les jeunes, a interprété pour la grande joie de ces admirateurs Habibi chou ghayarak, M’gabel lebhar we n’zagui, Haki s’walhak haki, Âayech âicha welah ma taâi… des titres que le public clamait. Le chanteur a, ainsi, présenté une rétrospective de sa carrière, déjà riche, depuis ses débuts, jusqu'à son succès le plus récent, devant un public fort nombreux, composé de familles et de jeunes, en présence d’autres artistes en tête d’affiche à cette quatrième soirée de cette nouvelle édition. Il a ensuite enchaîné avec d’autres titres de son répertoire, tout en créant une ambiance festive, faisant, ainsi, le bonheur d'une foule en délire. Chose aussi très importante, il a très bien saisi l'humeur des jeunes.

S. O.