Selon le Kremlin : Les nouvelles sanctions américaines « nuisent » aux deux pays

Les nouvelles sanctions contre la Russie que le Congrès américain s'apprête à voter mardi sont «contreproductives» et «nuisent» à Moscou comme à Washington, a estimé hier le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La poursuite de la politique des sanctions est «contreproductive et nuit aux intérêts de nos deux pays, ainsi qu'à ceux des pays tiers avec lesquels la Russie maintient et développe ses relations bilatérales», a déclaré à la presse M. Peskov. Moscou continue de considérer les sanctions comme étant une mesure «extrêmement négative, surtout quand il s'agit des nouvelles initiatives émanant du Congrès», a-t-il souligné.

La Chambre des représentants doit voter mardi une loi sanctionnant non seulement la Russie — pour son ingérence présumée dans la campagne présidentielle américaine et le rattachement de la Crimée —, mais aussi l'Iran, ainsi que la Corée du Nord en raison de ses récents tirs de missiles balistiques. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Riabkov, a exprimé jeudi ses doutes sur une éventuelle levée des sanctions antirusses par les Etats-Unis, indiquant que les autorités américaines trouveraient «un million d’excuses pour ne rien lever».

«Même si Moscou hisse le drapeau blanc, Washington fera tout pour garder ses sanctions antirusses», a déclaré Sergueï Riabkov, mercredi soir dans une interview sur la chaîne de télévision Rossiya 1, reprise par l'agence Sputnik.

L’administration de l’ancien Président américain Barak Obama, fin décembre 2016, a adopté une série de sanctions antirusses supplémentaires pour «ingérence dans les élections»et de «pressions sur les diplomates américains» travaillant en Russie.

De plus, les Etats-Unis ont fermé l'accès à deux complexes résidentiels de la mission permanente de Russie à New York et de l'ambassade de Russie à Washington, qui sont une propriété diplomatique russe.