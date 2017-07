Grand angle : desseins avoués et inavoués

La situation actuelle de la Libye en proie au chaos est en grande partie imputable à la Grande Bretagne et la France qui ont lancé l’intervention militaire dans ce pays en 2011. Et bien loin des motivations « démocratique » et « humanitaire » mises en avant pour justifier auprès de l’opinion publique cette agression, les investigations menées par des parlementaires britanniques ont fini par démontrer —rapport publié en 2016 faisant foi— que les véritables raisons sont à mille lieux de ce qui a été avancé. Ainsi l’ancien président français Nicholas Sarkozy est accusé d’avoir privilégié la solution militaire au détriment « des solutions politiques (qui) auraient dû être explorées » pour des considérations à la fois personnelles et nationales. Ainsi le rapport en question met en avant entre autres motivations celles de

« s’emparer d'une plus grande part de la production libyenne de pétrole», « d’accroître l'influence française en Afrique du Nord » et

« d’améliorer la situation politique personnelle de Nicolas Sarkozy en France ».

Pourquoi ce rappel de faits historiques ? Tout simplement parce qu’à l’Elysée, un président après Sarkozy, a annoncé hier que son nouveau locataire, Emmanuel Macron réunira aujourd’hui, en région parisienne, les deux principaux protagonistes de la crise en Libye, le chef du gouvernement d'union nationale (GNA) Fayez al-Sarraj et le maréchal, Khalifa Haftar.

« La France entend marquer son appui aux efforts pour construire un compromis politique, sous l'égide des Nations unies », est-il indiqué dans le communiqué de la présidence française et d’ajouter que : « L'enjeu est de bâtir un Etat capable de répondre aux besoins fondamentaux des Libyens et doté d'une armée régulière unifiée sous l'autorité du pouvoir civil ». Pourtant, on ne peut que légitimement s’interroger sur les réelles motivations d’un président dont la côte de popularité est en baisse. Il est vrai que dans une interview au quotidien Le Monde fin juin, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait affirmé que «la Libye (était) une priorité du chef de l'État français». On peut dès lors supposer que la France meurtrie, entre temps, par des attentats commis par des éléments de Daech ressente une sorte de culpabilité à l’égard de la population libyenne soumise, elle, à une guerre civile et à des violences dont une grande partie est liée à la montée en puissance des terroristes de Daech. Mais quand bien même d’aucuns seraient tentés d’accréditer cette hypothèse, il n’en reste pas moins vrai qu’il est difficile de croire qu’un chef d’Etat puisse agir sans tenir compte avant toute chose des intérêts de son pays. Du reste, dans le cas de la Libye, c’est justement la multiplication des agendas qui a fait que le règlement politique de la crise n’a pas encore abouti en dépit des efforts consentis. Il reste aussi que ce qui est préférable et attendu en pareilles circonstances c’est un accompagnement sincère et dénué de calculs géostratégiques des Libyens afin qu’ils puissent régler eux-mêmes leurs problèmes, loin de toute intervention étrangère et dans le cadre de l’intégrité territoriale de la Libye.

Nadia K.