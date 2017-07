Terrorisme : Ankara retire une liste d’entreprises allemandes suspectes

La Turquie a abandonné des soupçons de soutien au «terrorisme» émis à l'encontre de quelque 700 entreprises allemandes, a indiqué lundi le gouvernement allemand qui avait protesté vivement contre ces accusations d'Ankara. Ankara avait adressé en mai à Berlin, via Interpol, «une liste d'environ 700 entreprises allemandes» comme BASF ou Daimler, présentes en Turquie et soupçonnées de «soutenir financièrement le terrorisme» via leurs liens économiques avec des sociétés turques, a indiqué à la presse le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Tobias Plate. «Le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu a appelé hier matin son homologue allemand, Thomas de Maizière, pour lui annoncer que cette liste avait été «formellement retirée» samedi, a indiqué M. Plate. Le ministre turc a expliqué que cette liste transmise à la police judiciaire allemande en vue d'obtenir des informations sur les entreprises concernées, résultait d'un «problème de communication», selon le porte-parole allemand. «En dépit de la mise au point» des autorités turques sur la liste, «de grandes incertitudes demeurent en ce qui concerne la Turquie, cela va prendre du temps» avant que les entreprises allemandes reprennent confiance, a averti de son côté une porte-parole du ministère de l'Economie, Tanja Alemany.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait lui nié dimanche toute enquête visant des entreprises allemandes. «Il n'y a ni enquête, ni examen visant les entreprises allemandes qui sont présentes en Turquie. Ce sont des informations mensongères, erronées, des affabulations.

Il n'y a rien de tel», avait-il assuré. Les rapports entre Ankara et Berlin, tendus depuis plus d'un an, se sont dégradés la semaine dernière suite à l'arrestation d'un militant des droits de l'Homme allemand en Turquie. L'Allemagne a annoncé plusieurs sanctions pour frapper économiquement le pays.