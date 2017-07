ZET de Chetaïbi : Un projet qui traîne

Les travaux d’aménagement de la zone d’extension touristique (ZET) de Chetaïbi, commune côtière, située a plus d’une soixantaine de kilomètres à l’ouest de Annaba, enregistrent un retard notable. C’est ce qui a été constaté hier lors de la visite de travail et d’inspection du wali de Annaba, Mohamed Salamani. Lancé en 2014, ce projet sectoriel, qui fait partie d’une opération centralisée ciblant trois wilayas, à savoir Annaba, Chlef et Ain Témouchent, traîne en longueur à cause d’un problème d’indemnisation de propriétaires terriens qui jugent insuffisant le montant proposé au titre du dédommagement de l’expropriation. Intervenant à l’issue des explications à propos du blocage du projet, le wali s’est engagé à trouver un terrain d’entente avec les propriétaires concernés, dans le but de lancer le projet dans les meilleurs délais possibles. La ZET de Chetaïbi fait partie de 15 ZET réparties à travers huit wilayas qui ont été programmées pour faire l’objet d’opérations d’aménagement. Située à la frontière de la wilaya de Skikda, elle s’étale sur une superficie de 328 hectares, et est prévue pour abriter une panoplie d’infrastructures touristiques d’une capacité d’accueil de 1.254 lits pouvant créer 934 emplois. L’autre projet que le wali a visité à la plage Oued Laghnem est le village touristique de Chetaïbi qui comptera 220 chalets. La promotrice de ce projet s’est engagée à livrer ce projet d’ici la saison estivale prochaine. D’un coût de deux milliards de dinars, ce village, qui s’étale sur une superficie de 4 hectares extensible, sera construit selon les normes internationales. Poursuivant sa visite, le wali s’est rendu à la maison de jeunes Khodja-Salah, reconvertie en auberge de jeunesse. D’une capacité de 50 lits, cette infrastructure, qui accueillera en août prochain des colons, va subir l’année prochaine une vaste opération d’aménagement.

B. Guetmi