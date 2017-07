Sidi Bel-Abbès : Du côté de la Macta

Le boulevard aménagé il y a quelque temps seulement est devenu véritablement un lieu de détente et de repos pour les familles de la cité de la Mekerra et des localités environnantes jusqu’à l’aube, au gré de rencontres conviviales et amicales. S’attabler sur les terrasses pour prendre des glaces ou autres rafraichissants, se livrer en retrait à des parties de cartes souvent interminables et s’allonger sur le gazon entretenu bon gré ou encore faire les cent pas pour digérer ou respirer l’air frais, le rythme est soutenu chaque soir par ces centaines d’habitués du lieu qui se transforme à l’occasion en une véritable ruche bourdonnante…

Dans une ambiance peu coutumière et singularisée à la fois par son décor verdoyant, cette artère de la Macta attire chaque soir des centaines de citoyens en quête de fraicheur en cette période des grandes chaleurs et jouit d’une notoriété qui suscite les convoitises.

De tous les villages avoisinants, des bus envahissent au quotidien le site et se trempent dans le climat convivial. Les habitués du lieu n’hésitent pas d’ailleurs à se mettre à table pour le dîner, prolongeant de fait une soirée avant de rejoindre à l’aube leurs domiciles. En famille ou entre amis, les soirées se prolongent et se passionnent parfois au gré des discussions engagées. Repère désormais pour les jeunes, carrefour d’échanges, site d’épanouissement et de rencontres, le boulevard de la Macta est devenu une référence environnementale du tissu urbain pour la détente et le repos.

En ces soirées estivales aussi, la sonorité demeure forte à la faveur des cortèges de mariage qui sillonnent le boulevard et effectuent même des haltes pour prendre des photos souvenir à proximité du jardin, sous le regard admiratif des passagers. Les klaxons et les troupes folkloriques offrent du spectacle et ravissent la foule en quête de moments de défoulement, surtout que la cité fut privée encore une fois de l’organisation de ses deux festivals, celui du Rai et des danses populaires. Quelques soirées sont animées par intermittence pour suppléer à ces rendez-vous et faire vibrer le public. Toujours est-il que Sidi Bel-Abbès se contente du paysage de ses espaces verts et places publiques, de ses artères comme lieu de villégiature, à l’image du jardin public et du lac Sidi-Mohamed-Benali pour que sa population s’évade de son quotidien. Elle s’est tout bonnement habituée au rythme…

A. Bellaha