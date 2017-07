Aïn Témouchent : plus de 5 millions d’estivants

Une affluence de plus de 5,7 millions d’estivants a été enregistrée sur les plages de la wilaya d’Ain Témouchent, depuis le lancement de la saison estivale, le 1er juin dernier, a-t-on appris des services de la protection civile.

Le pic de fréquentation des 18 plages autorisées à la baignade a été atteint durant ce mois de juillet, marqué par de fortes chaleurs, alors que l’affluence durant le mois de juin a été faible en raison de sa coïncidence avec le mois sacré du Ramadhan, a indiqué le responsable de la cellule de communication de la direction de la protection civile, le lieutenant Mohamed Moulkheloua. Par ailleurs, depuis le 1er juin dernier, les services de la protection civile ont effectué 3.705 interventions sur l’ensemble des plages de la wilaya, sauvant 3.282 personnes d’une noyade certaine. Les services n’ont enregistré qu’un cas de noyade sur une plage interdite à la baignade, au lieu dit «Hafer Djamel», à Béni Saf. Une autre personne a été portée disparue au niveau de cette même plage. Son corps n’a pas encore été retrouvé, signale-t-on.

Les responsables du secteur du tourisme prévoient l’affluence de plus de 14 millions d’estivants durant cette période estivale. Le pic sera atteint au mois d’août, période de repos et de villégiature préférée des estivants.