M. Hassan Mermouri, ministre du tourisme : « L’Algérie un pays visité »

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hassan Mermouri, a indiqué hier que les revenus du tourisme en Algérie ont atteint 330 millions de dollars, précisant que près de 2 millions de touristes se rendent en Algérie chaque année. M. Mermouri, qui a rappelé que «l’Algérie possède le potentiel touristique et que l’Etat a déployé de grands efforts dans l’investissement hôtelier et touristique», a estimé que «le problème fondamental (du secteur) réside dans l’attraction des touristes».

«Les capacités d’accueil en Algérie sont très faibles par rapport aux pays voisins», a-t-il regretté. «Si les 5 millions d’Algériens qui ont décidé de passer leurs vacances à l’étranger décident de les passer dans le pays, où est-ce qu’on va les mettre avec une capacité d’accueil de 100.000 lits ?», s’est-il interrogé. «Actuellement, nous avons 1.800 projets dont 500 ont été lancés et 80 autres entreront en exploitation cette année. L’objectif est d’atteindre 200.000 lits durant les deux à cinq prochaines années», souligne M. Mermouri.

Quant au tourisme local, il a relevé que le «contexte international complique la donne, ainsi que les difficultés d’obtention du visa», une des raisons expliquant la faiblesse du flux de touristes étrangers en l’Algérie. Plus explicatif, il a indiqué que l’accueil de ces touristes par des agences de voyages les obligeait à faire un dossier de demande auprès de la Direction de la culture de wilaya, puis l’obtention de l’avis de la commission de sécurité au niveau de la wilaya, ensuite successivement ceux des ministères du Tourisme et des Affaires étrangères, «puis il attend le visa, qui demande un temps très très long». Pour autant, les choses semblent avoir évolué positivement aujourd’hui, selon le ministre, car «elles se sont simplifiées avec la création d’une commission spécialisée dans l’étude des dossiers au niveau du ministère des Affaires étrangères, qui n’excède pas un délai de plus de 48 heures», a-t-il ajouté. Au sujet de la rénovation et la modernisation des complexes touristiques et hôteliers, M. Mermouri a expliqué que 17 complexes et un hôtel ont bénéficié d’une telle opération, alors que «les travaux de rénovation de 9 autres sont toujours en attente de lancement depuis 2011».



Restitution des ZET non exploitées



S’exprimant au sujet des zones d’expansion touristique (ZET), le ministre a annoncé «la reprise et la restitution des terres qui ont été détournées de leur objectif dans le cadre de ces ZET, après l’étude des projets à l’arrêt et qui n’ont pas été exploités».

M. Mermouri a ainsi rappelé que sur les 225 ZET prévues, 24 seulement sont entrées en exploitation, alors que les autres sont toujours à l’état de projet. En outre, il a déploré que des ZET aient été «squattées ou détournées, sans qu’elles soient exploitées». Deux wilayas se sont illustrées dans ce cas précis, celles de Jijel et de Chlef. En effet, des ZET sur la côte du «saphir» à Jijel et la région de Ténès sont toujours au stade de projet depuis plusieurs années.

Le fonctionnement des ZET, faut-il le rappeler, a été défini par la loi 03-03 du 17 février 2003, qui a notamment pour objet de «définir les principes et règles de protection, d’aménagement, de promotion et de gestion des zones d’expansion et sites touristiques». Les objectifs de cette loi résident en particulier dans «l’utilisation rationnelle des espaces et ressources touristiques en vue d’assurer le développement durable du tourisme, la protection des bases naturelles du tourisme» ou «la création d’un bâti bien aménagé et adapté au développement des activités touristiques et la sauvegarde de sa spécificité». Mais, dans la pratique, au jour le jour, le fonctionnement des ZET est à revoir, a constaté M. Mermouri. Les zones d’expansion touristique ont été classées en 1998, en 2009 puis en 2010. Et sur les 205 ZET existantes au niveau national, 78% sont concentrées sur le littoral.

Salima Ettouahria