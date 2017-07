M. Bedoui à propos de la migration clandestine en Méditerranée : l’Algérie assume ses responsabilités

Les travaux de la 2e réunion ministérielle du groupe de contact sur «La migration clandestine le long de la route de la Méditerranée centrale» ont débuté, hier à Tunis, avec la participation du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui. Prennent part cette réunion, les ministres de l'Intérieur de 15 pays africains et européens, les présidents des bureaux de l'Organisation internationale des migrations et du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, de la Haute représentation de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, ainsi que du Commissariat européen à la Migration. Présidant l'ouverture des travaux de la réunion, le chef du gouvernement tunisien, Youcef Chahed, a indiqué que «le flux de migration clandestine ne peut être maîtrisé qu'à travers une conjugaison des efforts et la coopération entre les pays des deux rives de la Méditerranée tant au niveau bilatéral qu'au niveau multilatéral». Les intervenants ont souligné, durant la séance de la matinée, la nécessité de développer et de renforcer les mécanismes de coopération entre les pays des deux rives de la Méditerranée, à travers une approche inclusive tenant compte de la dimension de développement. La réunion examinera également les voies et moyens à même de consolider les mécanismes opérationnels de lutte contre la migration clandestine, à travers une aide technique entre les pays des deux rives de la Méditerranée et le renforcement de l'échange d'informations et d'expertises.



L’Algérie assume pleinement ses responsabilités dans le respect des valeurs et principes internationaux



M. Bedoui a indiqué que l'Algérie «assume pleinement ses responsabilités» à l'égard de la question de la migration clandestine, pour «la protection de ses intérêts nationaux dans le respect des valeurs et principes internationaux en vigueur». Dans une allocution prononcée, lors des travaux de la 2e réunion ministérielle du groupe de contact sur la migration clandestine le long de la route de la Méditerranée centrale, M. Bedoui a précisé que l'Algérie «participe aujourd'hui à cette rencontre, car étant directement confrontée à ce phénomène, et veille à assumer pleinement ses responsabilités pour la protection de ses intérêts nationaux dans le respect des valeurs et principes internationaux en vigueur». «Les flux de migrants clandestins auxquels fait face la région ont de graves retombées aux plans humanitaire, économique, sécuritaire et social», a dit le ministre, ajoutant que «ce phénomène complexe nécessite davantage d'intérêt et d'efforts à plusieurs niveaux». De pays pourvoyeur de migrants, puis de transit, l'Algérie est devenue une destination pour les migrants clandestins, a fait remarquer M. Bedoui, précisant que «cette évolution était due à trois facteurs principaux : le fait que l'Algérie partage des frontières communes avec les pays du Sahel en proie à l'instabilité, à la menace terroriste et à la prolifération des activités des réseaux de criminalité organisée transnationale, la pauvreté endémique en l'absence d'une dynamique de développement et la détérioration continue de l'environnement naturel qui aggrave les conditions de vie déjà précaires des populations de ces régions». Pour le ministre, «la conjugaison de ces facteurs négatifs a accentué le désespoir chez ces populations, amenant de larges pans à opter pour la recherche d'horizons qui paraissent plus cléments». «Ce phénomène a suscité de nombreux problèmes dans les pays de transit et de destination», a rappelé M. Bedoui, ajoutant que «cette périlleuse aventure est source de tragédies humaines».



Détermination de l’Algérie à renforcer la coopération régionale afin de préserver la dignité humaine des migrants



M. Nouredine Bedoui a réaffirmé la détermination de l'Algérie à renforcer la coopération régionale et bilatérale en matière de migration clandestine, afin de préserver la dignité des personnes et lutter de façon «complète, permanente et solidaire» contre les causes de ce phénomène. M. Bedoui a indiqué, dans une allocution prononcée aux travaux de la 2e réunion des ministres de l'Intérieur du groupe de contact sur «La migration le long de la route de la Méditerranée centrale», que l'Algérie «continuera à mobiliser ses ressources pour assurer la sécurité de ses territoires, et réaffirme sa détermination à renforcer la coopération bilatérale et régionale en matière de migration clandestine, afin de préserver la dignité des personnes et lutter de façon complète, permanente et solidaire, contre les causes qui poussent des milliers de personnes démunies sur la voie de la migration, de la mendicité et de l'exploitation par les groupes criminels». La coopération dans ce domaine doit être «intégrée et exige le soutien de la communauté internationale», en contribuant au rétablissement de la sécurité, au règlement des conflits et à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier, ainsi qu'à travers l'encouragement du développement par les investissements, la promotion des PME et l'encouragement de la migration légale, vu que la région du Sahel compte plusieurs pays classés parmi «les moins développés» au monde.

Il a rappelé les mesures prises par l'Algérie en vue d'assumer «ses responsabilités» quant à ce phénomène, basées sur la révision des législations nationales règlementant la circulation des étrangers, y compris «le durcissement des sanctions» à l'encontre des activités liées à la migration clandestine et la mobilisation «d'importantes ressources» pour la sécurisation de ses frontières maritimes et terrestres. «Les efforts considérables consentis par l'Algérie tout le long du littoral national ont permis de «briser le rêve européen pour les candidats à la migration clandestine parmi les Algériens, les Africains et d'autres», a-t-il dit. Cependant, «l'absence de mesures rigoureuses pour lutter contre les causes structurelles» du flux migratoire a transformé progressivement l'Algérie en «un passage obligé pour un nombre croissant de migrants clandestins», a-t-il regretté.

Entre responsabilité et interrogation



La migration est devenue un «phénomène qui concerne tous les pays du monde, car il est dû aux changements, en premier lieu, liés à la sécurité qui se passent, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, qui sont touchés par la déstabilisation politique et la faiblesse économique. Dans son allocution prononcée, lors des travaux de la 2e réunion ministérielle du groupe de contact sur la migration clandestine le long de la route de la Méditerranée centrale, organisée en Tunisie, M. Bedoui a précisé que «l'Algérie participe aujourd'hui à cette rencontre, car étant directement confrontée à ce phénomène, et veille à assumer pleinement ses responsabilités pour la protection de ses intérêts nationaux dans le respect des valeurs et principes internationaux en vigueur».

Oui, tout à fait, la question de migration est devenue une matière «brute» pour les médias et se pose de plus en plus dans les différentes rencontres internationales, car ce phénomène qui concerne tout les pays du monde finit par toucher la stabilité sociétale des pays, notamment quand la «mentalité des immigrées informel ne se conforme pas à la discipline du pays visé», et cela constitue un hic pour les pays ciblés. L’Algérie a traité ce phénomène collectivement, car «ce phénomène complexe nécessite davantage d'intérêt et d'efforts à plusieurs niveaux», ce qui est raisonnable et rationnel au même temps, car une seul main n’applaudis pas. C’est pourquoi il est nécessaire de résoudre «objectivement» l’élargissement périlleux de ce phénomène en mettant fin à «la pauvreté endémique en l'absence d'une dynamique de développement et la détérioration continue de l'environnement naturel qui aggrave les conditions de vie déjà précaires des populations de ces régions», car ce phénomène suscite de nombreux problèmes dans les pays de transit et de destination, comme cette périlleuse aventure est source de tragédies humaines. (APS)

-----------------///////////////////

M. Bedoui s'entretient avec son homologue tunisien

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, s'est entretenu avec son homologue tunisien, El Hadi Mejdoub. Le Secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI), Mohamed Ali Koumane était présent lors de cette rencontre. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre, le ministre tunisien a affirmé que son pays «se sent en position de force lorsqu'il traite de ce genre de questions (migration clandestine) en présence de l'Algérie». Pour sa part, M. Koumane a salué la position de l'Algérie vis-à-vis de la migration clandestine et sa pleine disponibilité à oeuvrer pour le règlement de ce problème qui exige la conjugaison des efforts de tous. La réunion de Tunis «reflète les efforts internationaux de lutte contre le phénomène de migration clandestine», a-t-il conclu.