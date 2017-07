Exportations alimentaires : Corriger les incohérences

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier à Alger, un Conseil interministériel consacré à l'examen de la problématique de l'exportation des produits alimentaires utilisant des intrants subventionnés, indique un communiqué des services du Premier ministre. Ce Conseil interministériel s'est tenu en présence, notamment des ministres, respectivement, des Finances et du Commerce, du Gouverneur de la Banque d'Algérie, du Directeur général des Douanes et du président de l'Association des banques et établissements financiers (Abef). Le compte rendu du ministre du Commerce a permis de mettre en exergue «les incohérences qui caractérisent le fonctionnement de certaines filières dont les produits sont éligibles à l'exportation», note le communiqué. «Les contradictions et anomalies relevées ont trait aux différents niveaux de la chaîne et concernent aussi bien le système des approvisionnements que ceux de la production et de la distribution», poursuit la même source. À l'issue du débat, le Premier ministre a instruit les responsables présents «en vue de mettre en place une Commission intersectorielle qui sera présidée par le ministre des Finances et dans laquelle sera également représenté le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche». Cette Commission «est appelée à élaborer un rapport détaillé sur cette problématique dans un délai d'un mois», précise le communiqué. Les conclusions auxquelles aboutira l'expertise «seront soumises à l'appréciation du Premier ministre, et devront être accompagnées de propositions de solutions à même de mettre un terme aux conséquences directes engendrées par ce phénomène, notamment aux préjudices constatés sur le développement de l'économie nationale». (APS)