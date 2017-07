Conjoncture : L’Opep face au marché

Si au départ, la conformité au principe de réduction des quotas de production telle que convenue par l'Opep et les onze pays non-membres de l'organisation, soit 60% de la production pétrolière mondiale, a eu un impact positif sur les prix de l’or noir, la tendance, après sept mois de mise en œuvre de l’accord de décembre 2016, prorogé jusqu’au 31 mars 2018, semble pris de court par les retournements d’un marché toujours incertain. Le rapport du comité technique conjoint Opep-non-Opep, pour le mois de mars, réaffirmait l’engagement des partenaires concernés pour un ajustement volontaire des niveaux de leur production conformément aux niveaux fixés. Les perspectives de l’accord, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, et qui demeure en définitive tributaire de l'offre et de la demande, d’où sa fragilité, ont fait l’objet, une fois de plus, d’une séance d’examen, tenue hier à Saint-Pétersbourg (Russie) par les pays adhérant à la démarche, dans la perspective d'éventuels réajustements à même de redresser les cours. Une initiative dictée par cette nécessité de consolider la démarche du cartel qui prévoit initialement une baisse globale de 1,8 million de barils par jour, répartie entre les 24 pays producteurs, au sein et hors de l’Organisation. Et pour cause, les limitations de production fixées par l'Opep, 350 millions de barils de pétrole brut étant retirés du marché en six mois, selon le ministre russe de l'Energie, Alexander Novak, n’ont plus d’emprise sur le marché, le baril de brut étant descendu à moins de 50 dollars, impacté par la conséquence de la production américaine. Aussi, le marché, toujours loin d’être rassurant, continue d’exercer sa loi et sa pression sur l’Opep qui cherche encore à trouver l’équilibre nécessaire pour sauvegarder sa stratégie. Par conséquent, il s’agira de poursuivre l’effort de stabilisation du marché et, le cas échéant, aller vers d’autres mesures pour soutenir cette option. Dans cette optique, l'Arabie saoudite, un acteur clé de l’équation s’est engagée à appuyer l’effort de réduction de l'offre de pétrole pour contrecarrer la tendance baissière. Selon son ministre de l’Energie, la hausse de la demande intérieure, devant intervenir en août, devrait réduire ses exportations à 6,6 millions de barils par jour, contre plus de 7,2 millions certains mois de 2016, ce qui constitue un gage de bonne volonté envers la démarche du cartel. Khaled El Faleh, qui a fait part de l’engagement du Nigeria de souscrire à l’accord de réduction de l’offre de pétrole, une fois son niveau de production revenu à 1,8 million de barils par jour, a également fait part de la disponibilité de son pays à agir dans le sens du respect des décisions de l’Opep. En attendant l’aboutissement de la démarche Opep-non-Opep quant à maintenir les quotas actuels ou aller vers d’autres réductions, option loin d’être plausible, estiment les experts, une chose est sûre, le marché reste incertain.

D. Akila