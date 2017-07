Brent : à plus de 48 dollars

Les prix du pétrole étaient orientés à la hausse hier en cours d'échanges européens, et ce, suite à la déclaration faite par l'Arabie saoudite relevant sa volonté de limiter ses exportations. En milieu de journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre valait 48,47 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 41 cents par rapport à la clôture d’hier. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance gagnait 33 cents à 46,10 dollars.

Cette hausse intervient dans le sillage de la tenue hier à Saint-Pétersbourg (Russie) de la 4e réunion du Comité ministériel de Monitoring conjoint Opep et non-Opep (JMMC) qui permettra d'évaluer le niveau d'application de l'accord de réduction de la production et d'élaborer éventuellement des recommandations en vue d'apporter des ajustements pour mieux stabiliser le marché pétrolier. En marge de cette réunion, le ministre saoudien de l'Energie, Khaled Al-Faleh, a affirmé que son pays contrôlerait désormais son niveau d'exportation, et pas seulement de production. Pour sa part, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a affirmé lors de cette réunion que la mise en œuvre de l'accord de coopération entre les pays de l'Opep et non-Opep était «globalement excellente». «C'est pour moi une réelle satisfaction que de constater que la mise en œuvre de l'accord de coopération est globalement excellente, affichant un taux de conformité historiquement élevé. C'est indéniablement un signe de réussite dont nous devons être fiers», a déclaré M. Guitouni.