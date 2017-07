En six mois : 350 millions de barils retirés du marché

L'accord de réduction de la production de pétrole entre l'Opep et les pays non-membres a permis le retrait de 350 millions de barils de pétrole brut sur le marché en six mois, a annoncé hier le ministre russe de l'Energie, Alexander Novak. «Plus de 350 millions de barils d'approvisionnement en pétrole ont été supprimés dans un effort conjoint», a déclaré le ministre russe, en marge de la 4e réunion du Comité ministériel de suivi des pays de l'OPEP et des pays non-OPEP (JMMC) à Saint-Pétersbourg. Selon M. Novak, les réserves mondiales de pétrole et de produits pétroliers ont diminué pour la première fois depuis trois ans.

Les réserves dans les pays de l'OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économiques) ont diminué de 90 millions de barils. Le ministre a également déclaré que «pour la première fois depuis 2014, l'investissement mondial dans le secteur s'est inversé à la croissance, ce qui contribuera à éviter un déficit potentiel à l'avenir».

Le JMMC est en réunion lundi pour examiner les perspectives de l'accord Opep-non-Opep sur la réduction de la production de pétrole. Les représentants des pays signataires pourraient élaborer des recommandations au prochain sommet de l'Opep, dans l'optique d'éventuels réajustements dans un marché pétrolier mondial toujours instable. L'Opep et onze autres pays, dont la Russie, sont engagés depuis le début de l'année dans une réduction de leur production devant durer jusqu'en mars 2018 afin de réduire l'excès d'offre qui pèse sur les cours de l'or noir.