Réunion Opep - non Opep en Russie : vers un rééquilibrage

Le Comité ministériel conjoint de suivi des pays de l’Opep et des pays non-Opep (JMMC) a exprimé, hier à Saint-Pétersbourg, sa conviction que le marché pétrolier mondial enregistre «une tendance vers un rééquilibrage». A l'issue de sa 4e réunion tenue à Saint-Pétersbourg, le Comité ministériel a estimé, sur la base du rapport de la commission technique chargée du suivi de la mise en œuvre de l'accord de réduction de la production de pétrole, que «le marché du pétrole effectuait des progrès constants et significatifs vers le rééquilibrage (...) Le renforcement continu de la reprise mondiale est en cours, avec une stabilité du marché du pétrole qui reste un facteur déterminant. La volatilité du marché a été plus faible ces dernières semaines, alors que les flux d'investissement ont visiblement commencé à s'améliorer dans l'industrie».

L'Opep et onze autres pays, dont la Russie, sont engagés depuis le début de l'année dans une réduction de leur production devant durer jusqu'en mars 2018 afin de réduire l'excès d'offre qui pèse sur les cours de l'or noir. Lors de la 4e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi des pays de l’Opep et des pays non-Opep, à Saint-Pétersbourg, l'Algérie a été représentée par le ministre de l'Energie M. Mustapha Guitouni.

Le JMMC a été créé à la suite de la 171e Conférence ministérielle de l'Opep tenue en novembre 2016 et de la Déclaration de coopération ultérieure faite lors de la réunion ministérielle conjointe Opep-non Opep tenue en décembre 2016 à Vienne. Le JMMC est composé de trois pays membres de l'Opep (Algérie, Koweït et Venezuela) et de deux pays non membres de l'Opep (Russie et Oman).