Formation professionnelle : 90 places pédagogiques à Illizi

Au moins 90 places pédagogiques seront pourvues à la prochaine rentrée de la formation professionnelle (session de septembre), dans le cadre de conventions de coopération entre le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP) et des sociétés de sous-traitance, a-t-on appris dimanche auprès de la DFEP d’Illizi.

Il s’agit de trois conventions signées par le secteur de la formation avec des sociétés de sous-traitance, au titre de l’application de la circulaire interministérielle du 11 janvier 2017 portant dispositions de sélection, de recrutement et du renforcement de la formation par l’apprentissage dans les wilayas du sud du pays, a précisé le DFEP, Youcef Hamdani.

A ce titre, 30 postes de formation par apprentissage sont offerts par des entreprises étrangères établies dans la région et versés dans les spécialités de formation du bâtiment et des travaux publics (BTP), tels que métreur-vérificateur, modelage et armature notamment, en plus de 30 postes dans les filières du Catering (hôtellerie, restauration et pâtisserie), a-t-il précisé. Une trentaine d’autres postes destinés à l’apprentissage sont proposés par une entreprise locale dans des domaines divers liés à l’activité agricole, les travaux publics, la mécanique et les services, a ajouté M. Hamdani.

Les apprentis bénéficieront au terme de leur stage d’un placement direct au niveau de l’entreprise, ce qui ne manquera pas d’inciter les jeunes à opter pour cette formule de formation leur ouvrant accès à un emploi permanent, a estimé le responsable. La DFEP d’Illizi fait état d’une offre de 1.815 nouveaux postes de formation, toutes formules confondues, pour la prochaine session de formation, en plus de l’ouverture de quatre nouvelles filières de technicien supérieur (TS) en hygiène, sécurité et environnement (HSE), TS conducteur de travaux publics, et TS en électronique-auto au niveau du centre de formation "Ahmed Zabana" à Illizi, ainsi qu'une spécialité de jardinage et espaces verts.

Le secteur de la formation professionnelle de la wilaya d’Illizi a conclu par le passé plusieurs conventions de coopération avec des organismes et entreprises publiques, dont celles signées l’année dernière avec l’entreprise de production d’électricité (SPE), "Sharikat Kahraba Wa Taket Moutadjadida" (SKTM) et l’entreprise nationale de travaux puits (ENTP), a-t-on rappelé. (APS)