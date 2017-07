Baccalauréat 2017 : Les résultats aujourd’hui

«Les résultats de l’examen du baccalauréat pour les deux sessions seront connus à partir de cet après- midi», a annoncé la ministre de l’Éducation nationale.

La nouvelle a été rendue publique par Mme Nouria Benghebrit, hier, via ses comptes Twitter et Facebook tout en dévoilant une nouveauté pour cette année. En effet, les candidats pourront consulter leurs moyennes via un SMS valable pour tous les opérateurs. « Les candidats pourront consulter dans le confort les résultats à partir d’un sms via le téléphone portable à partir de 14:00 en composant le numéro *567 # ». La ministre a, d’ailleurs, fait savoir que ce dispositif entre dans le cadre des efforts menés par le ministère de l’Education nationale visant à consacrer l’amélioration du service public à travers le système de l’information.

La première responsable du secteur de l’éducation a affirmé, aussi, qu’il est possible que tout un chacun consulte les résultats sur le site électronique l'Office national des examens et concours (ONEC) (http://bac.onec.dz), ainsi que les listes affichées dans les établissements scolaires dès 15:00. Initialement prévus le 15 juillet, les résultats du baccalauréat 2017, l’annonce des résultats a été reportée cette année à cause de l’organisation d’une session spéciale au profit des candidats retardataires n’ayant pas pu passer l’examen lors de la première session.

Le nombre d’absences enregistré à cet examen qui s’est déroulé du 11 au 15 juin, a atteint le nombre de 104.036, dont 10.082 candidats scolarisés et 93.954 candidats libres sur un total de 761.000 candidats, parmi ces absences, on compte 1.815 retardataires, qui sont arrivés aux centres d’examen après 9h00.

Par ailleurs, dans le souci d’éviter la triche et la fuite des sujets, le département de Mme Benghebrit a mis en place un dispositif de surveillance du bon déroulement des épreuves ultra sécurisé par une collaboration restreinte avec le ministère de l’Intérieur et celui de la Défense nationale.

La sécurisation de cet examen a commencé d’abord au niveau de l’Office national des examens et concours (ONEC), mis sous surveillance vidéo, qui a bénéficié cette année d’«une remise à niveau» grâce aux moyens financiers consentis par les pouvoirs publics pour ce faire.

Les quelque 700.000 candidats ont été soumis à l’entrée au «détecteur de métaux et d’appareils électroniques».

En plus des 15.000 policiers qui ont assuré comme chaque année la sécurité des centres d’examen, «des équipes spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité» ont été chargées de «suivre les activités des utilisateurs des réseaux sociaux, contrer toute tentative de fuite des sujets en un temps record et poursuivre les contrevenants».



Les préinscriptions des nouveaux bacheliers du 1er au 16 août



La période des inscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers, au titre de l’année universitaire 2017-2018, s’étalera du 1er au 16 août. La période des préinscriptions pour les nouveaux bacheliers s’étalera du 1er au 5 août, et concernera les préinscriptions, la confirmation des préinscriptions, puis le traitement électronique de toutes les demandes à partir du 6 août. Les résultats des pré-affectations seront annoncés le 11 août au soir.

«Le ministère a pris en considération quatre cas de figure : le premier pourrait survenir si le bachelier obtient la spécialité choisie, il pourra alors entamer la procédure des inscriptions administratives prévue en septembre. Deuxième cas de figure, le bachelier n’obtient aucun de ses choix, il disposera alors d’une seconde chance pour être réorienté.

Lorsque le bachelier choisit une spécialité qui exige un entretien, telles que dans les Écoles normales supérieures (ENS) et les Écoles d’application, soit il réussit son entretien et son choix est confirmé, soit il bénéficie d’une seconde chance pour soumettre une nouvelle demande d’orientation.

Le quatrième cas concerne le bachelier qui obtient son choix, mais dans une autre ville que celle choisie. Ce dernier disposera d’une seconde chance pour refaire son choix», a fait savoir le même responsable, ajoutant que toutes ces opérations se feront sur la plateforme électronique dédiée aux inscriptions universitaires. «Les entretiens relatifs aux cas spéciaux seront effectués, les 12 et 13 août, alors que l’étude de ces cas est fixée aux 14 et 15 du même mois», affirmant que les nouveaux bacheliers connaîtront leur orientation le 16 août 2017.

Par ailleurs, le ministère permettra aux nouveaux étudiants de s’inscrire dans les cités universitaires, par le biais d’une plateforme qui sera introduite pour la première fois durant la prochaine rentrée scolaire, et ce, à partir du 16 août.

La période des inscriptions finales (inscription administrative) des nouveaux bacheliers a été fixée entre les 10 et 14 septembre, pour que la rentrée universitaire commence le 17 septembre, alors qu’elle débutera, s’agissant des anciens étudiants, le 5 du même mois

Sarah A. Benali Cherif