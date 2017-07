Dans la lucarne : mauvais payeurs

Le football algérien va entamer sa septième année après avoir adopté le système professionnel. Il faut dire que l’on a vécu de très bonnes choses, mais aussi de moins belles. C’est selon, puisque les avis demeurent partagés auprès des spécialistes qui suivent notre football de plus près. Il est clair que sur le plan salarial, cependant, les joueurs ont été les plus gagnants dans l’affaire du fait que leur fiche de paie a connu une hausse pour le moins vertigineuse au point où ils sont royalement payés. Il est vrai que cette situation a fait que la masse salariale, par clubs, a, elle aussi, «explosé», puisque nos clubs n’arrivent plus aujourd’hui à s’acquitter de leurs devoirs vis-à-vis de leurs joueurs. En effet, durant le mercato, aussi bien estival qu’hivernal, on met beaucoup d’argent sur la table pour recruter les « grosses pointures », mais au fond, ce n’est que de la frime du fait que ces joueurs ne seront pas payés totalement et/ou intégralement. Ce qui est encore ahurissant demeure le fait que les joueurs locaux, considérés comme des « pros », ne s’acquittent pas des impôts, mais aussi de l’assurance sociale. La CNAS est en train de tout faire pour récupérer les arriérés des droits relatifs à la sécurité sociale. Malgré le fait que cette structure avait établi un échéancier pour permettre aux différents clubs de l’élite de payer leurs dus et d’être à jour, rien n’a évolué. De plus et pour leur faciliter la tâche, on a arrêté le mode de calcul des droits de la CNAS à un forfait de 27millions de centimes seulement, même si l’on sait que les joueurs gagnent plus que cette somme. On a adopté cette « ruse » pour obliger les joueurs à payer leurs cotisations. Ce qui serait pour la CANS une très bonne chose lorsqu’on sait le nombre important de clubs et surtout de joueurs qui n’ont jamais « casqué ». C'est-à-dire qu’une formidable « manne » entrerait ainsi dans les caisses de cette entreprise de la sécurité sociale. En dépit de ces facilités manifestes accordées par les responsables de la CNAS aux clubs, ces derniers n’arrivent pas à obliger leurs joueurs à être à jour. Ce qui est inadmissible. Pourtant, des réunions ont été organisées entre la LFP et la CNAS, mais concrètement, la situation d’ensemble n’a pas changé, puisque les joueurs ne payent pas la sécurité sociale. Ils ont fait preuve d’un comportement pour le moins répréhensible du fait que le simple travailleur qui empoche un petit salaire est « taxé » à la source sans qu’on lui demande son avis. Pourquoi alors, on ne le fait pas avec les joueurs qui sont royalement payés. Ce n’est ni logique ni juste. Face à cette trame de fond où c’est la sécurité sociale qui est en premier perdante, Zetchi, le président de la FAF, a organisé hier une réunion avec les présidents des clubs afin de régler cette question d’une façon définitive. On peut considérer cette démarche comme très louable du fait qu’elle vise à rendre la relation clubs-CNAS des plus normales et surtout sans anicroches. Il est clair que les joueurs doivent payer comme les autres travailleurs, puisqu’ils sont des salariés comme les autres, leurs devoirs à l’égard de cette structure qui a besoin de renflouer ses caisses pour ne pas baisser pavillon.

Hamid Gharbi