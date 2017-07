Concacaf/Gold : La Jamaïque rejoint les Etats-Unis en finale

La Jamaïque a battu le Mexique, tenant du titre, 1 à 0 en demi-finale de la Gold Cup dimanche à Pasadena (Californie) et rencontrera les Etats-Unis en finale demain mercredi. La Jamaïque a marqué le seul but de la rencontre sur coup franc à la 88e minute par Kemar Lawrence. La Jamaïque n'a jamais remporté la Gold Cup, épreuve-phare de la Confédération d'Amérique du nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf), mais avait déjà participé à la finale de l'édition 2015 (défaite 3-1 contre le Mexique). La veille, les Etats-Unis avaient battu le Costa Rica 2 à 0 dans la première demi-finale.