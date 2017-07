CRB : Ivika Todorov arrive

Le Chabab de Belouizdad, qui a remporté la coupe d’Algérie aux dépens de l’ESS, suite à un fort joli but signé Yahia-Chérif, était jusque-là sans entraîneur après le départ du marocain Badou Zaki et surtout le retrait à la dernière minute de Abdelhak Benchilha. Il faut dire que la situation financière du CRB, qui est difficile et ce malgré l’entrée d’argent, a fait que plusieurs joueurs avaient demandé leurs papiers pour partir à l’image de Cherfaoui mais aussi Yahia Chérif. D’autres joueurs risquent de leur emboiter le pas. Bouazza, pour sa part, a opté pour un club d’Arabie Saoudite. Le fait que le président Bouhafs n’a pas régularisé ses joueurs avaient fait enfler la rumeur. Certains n’avaient pas hésité à le donner comme ayant déjà pris «la clé des champs». On ne peut souscrire à cette rumeur qui demeure comme telle, puisque le président du CRB, Mohamed Bouhafs, vient de conclure avec le technicien franco-serbe, Ivika Todorov.

Ce technicien avait montré une certaine assurance. C'est-à-dire que le challenge du CRB ne l’effraie nullement. Il faut dire qu’il a une bonne expérience du football maghrébin. Il peut réussir une très bonne saison avec le club de l’Aâquiba pour peu que la direction du club reste à ses côtés et aide l’équipe sur le plan financier. Le CRB mérite d’être sponsorisé par une grande entreprise algérienne.

H. G.