Bendebka (NA Hussein-Dey) quatrième recrue

Le milieu de terrain international A' du NA Hussein-Dey, Sofiane Bendebka, s'est engagé dans la nuit de dimanche à lundi pour un contrat de trois ans avec le MC Alger, a appris l'APS auprès du pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis de football. Bendebka (25 ans) devient ainsi la quatrième recrue estivale du club de la capitale après l'attaquant Sofiane Balegh (ex-USM Bel-Abbès), le défenseur Zine Al-Abidine Boulakhoua (ex-USM El-Harrach) et le milieu offensif Abdallah Moueden, prêté pour une saison renouvelable par le Paradou AC. D'autre part, le milieu offensif du «Doyen» Sid Ahmed Aouadj, dont le contrat a pris fin en juin dernier, a signé dimanche un nouveau bail pour deux saisons, soit jusqu'en 2019. Côté départs, le club s'est passé des services de plusieurs éléments à l'image du gardien de but Kheireddine Boussouf ou encore l'attaquant Antar Djemaouni. L'entraîneur Kamel Mouassa, en poste depuis novembre 2016, devrait également quitter le MCA au moment où le nom du technicien Adel Amrouche est cité pour le remplacer. Le MCA accueillera les Tunisiens du Club Africain en quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) entre le 15 et le 17 septembre à Alger, avant de se déplacer à Tunis pour la seconde manche prévue entre le 22 et le 24 du même mois.