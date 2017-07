Éclairage : Arrogance

L’installation de portiques de sécurité détecteurs de métaux à l’entrée du site de l’esplanade des Mosquées à El Qods relève de la plus grande gravité, non pas parce qu’elle renvoie à une démarche sécuritaire, mais parce qu’elle s’intègre dans un vaste plan d’effacement des Lieux Saints des musulmans et des chrétiens et leur judaïsation. Cette décision, dictée par l’arrogance, le sentiment d’impunité et la passivité des institutions internationales, si promptes à actionner leurs relais dans les couloirs du Conseil de sécurité contre d’autres pays mais jamais contre Israël, est un déni du statu quo, qui date de 1967, et qui dit que les musulmans gèrent seuls ce lieu saint. Cependant, malgré son apparence religieuse, la question est fondamentalement coloniale parce qu’elle procède de l’expropriation territoriale. L’esplanade des Mosquées, à proximité du Troisième Lieu Saint de l'Islam à l’est d’El-Qods, est le théâtre d’affrontements permanents pour l’unique raison qu’ Israël a dans son tiroir un projet de loi qui prévoit le morcellement de la Mosquée Al-Aqsa. Depuis 2010, Benyamin Netanyahu ne cesse de répéter que la reconnaissance de l’État d’Israël comme État juif par les Palestiniens est la condition sine qua non de l’établissement d’une paix durable. Mahmoud Abbas lui répond qu’il « ne reconnaîtrai jamais la judaïté de l’État d’Israël, et ne reconnaîtrai jamais un État juif ». Abdelaziz Benali Cherif, porte-parole de notre ministère des Affaires étrangères, a déclaré que «face à l’escalade de la violence et des pratiques systématiques visant la judaïsation des symboles sacrés de l’islam, la communauté internationale doit agir immédiatement pour garantir la protection du peuple palestinien et ses symboles sacrés, et mettre un terme aux actes criminels récurrents et quotidiens contre le peuple palestinien sur ses territoires occupés». «Nous exprimons l’entière solidarité de l’Algérie avec le peuple et le gouvernement palestiniens et réaffirmons la position de l’Algérie soutenant le peuple palestinien et sa cause juste pour le recouvrement de ses droits légitimes, notamment son droit à l’établissement d’un Etat indépendant avec El-Qods pour capitale », a souligné le porte-parole du MAE. Une troisième intifada dans les territoires occupés ? En dépit de tous les accords, toutes les promesses, et contre la légalité internationale, Israël accélère l’opération de construction de logements dans la partie Est d’El-Qods, censée être la future capitale de l’Etat de Palestine. On se souvient que même l’administration américaine sous Obama, soutien inconditionnel de l’entité sioniste, s’était désolidarisée de cette action, tandis que l’Union européenne avait appelé Israël à revenir «d’urgence sur cette décision». El-Qods abrite le Parlement israélien (la Knesset), les ministères, la résidence du président de l’Etat d’Israël, ainsi que celle du Premier ministre. Mais la communauté internationale ne reconnaît pas El-Qods comme la capitale de l’Etat hébreu. Pour preuve, les ambassades étrangères sont domiciliées à Tel Aviv.

Mohamed Koursi