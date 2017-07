M. Messahel s'entretient avec son homologue jordanien : La question palestinienne doit devenir centrale

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a eu samedi un entretien téléphonique avec son homologue jordanien, Ayman Safadi, qui a porté, notamment, sur les développements en cours dans les territoires palestiniens occupés, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «L'échange a porté, essentiellement, sur les développements en cours dans les territoires occupés et la tension provoquée par les mesures récentes de l'occupant contre les Palestiniens», précise-t-on de même source. Les deux ministres ont insisté, à cette occasion, sur «l'impératif de rendre à la question palestinienne la centralité qui doit être la sienne sur la liste des priorités du travail arabe commun». Ils ont, également, convenu de «déployer, en concertation avec les pays arabes et musulmans, ainsi qu'avec les organisations internationales et l'ensemble de la communauté internationale, les efforts nécessaires pour garantir la protection des lieux sacrés et du peuple palestinien et faire pression sur l'occupant pour l'amener à mettre fin à l'escalade et aux provocations». (APS)