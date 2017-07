Tension et répression à EL-QODS : Garantir la protection des lieux sacrés

Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies se tiendra aujourd’hui sur les violences à El-Qods occupée, à la demande de la France, de la Suède et de l'Egypte, ont indiqué samedi des sources diplomatiques. Cette réunion doit permettre de «parler urgemment de la façon dont les appels à la désescalade peuvent être soutenus», a indiqué l'ambassadeur suédois à l'ONU, Carl Skau. Deux Palestiniens sont morts samedi lors d'affrontements avec les forces coloniales en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Un Palestinien de 17 ans, grièvement blessé par balles dans des heurts à El-Azariyé, à l'est d'El Qods occupée, a ensuite succombé à ses blessures. Non loin, à Abou Dis, un autre Palestinien, âgé lui de 18 ans, est mort lorsque le cocktail Molotov qu'il voulait lancer sur les forces coloniales israéliennes a explosé sur lui. Leur décès intervient au lendemain des violences meurtrières déclenchées depuis l'installation par l'occupant israélien de détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des Mosquées. Un acte dénoncé vigoureusement par les Palestiniens.



Réunion des ministres arabes des A.E.



Par ailleurs, le Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères tiendra, mercredi prochain, une réunion d'urgence consacrée à l’examen des dernières agressions israéliennes contre la ville d'El-Qods occupée et la mosquée sainte d’Al-Aqsa, a annoncé le porte-parole du Secrétariat général de l’Organisation panarabe, Mahmoud Afifi, dimanche dans un communiqué. A la lumière des intenses contacts entrepris au cours des dernières 24 heures, et sur la base de la demande du Royaume de Jordanie, soutenue par plusieurs Etats membres, il a été décidé de tenir une réunion d'urgence du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, souligne le communiqué. Cette réunion sera consacrée à l'examen des dernières agressions et mesures israéliennes dans la ville occupée d’El-Qods et la mosquée sainte d’Al-Aqsa, selon la même source.

Ahmed Aboul Gheit : Les autorités d'occupation israéliennes «jouent avec le feu»



Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a indiqué dimanche que les autorités d'occupation israéliennes «jouent avec le feu» en perpétrant des violences persistantes sur l'esplanade des Mosquées dans la ville d'El-Qods occupée. «Al-Qods est une ligne rouge. Aucun arabe ni musulman n'acceptera qu'on porte atteinte» à ses lieux saints, a averti Aboul Gheit dans un communiqué. Le secrétaire général de l'organisation panarabe basée au Caire a aussi dénoncé «l'aventurisme» du gouvernement israélien qui veut provoquer une «grave crise avec le monde arabe et musulman». Deux Palestiniens ont été tués à El Qods-Est et un troisième a été tué en Cisjordanie occupée. Les médias indiquent que plus de 450 personnes ont été blessées dans des heurts qui ont fait suite à des journées de tensions. Ces heurts ont éclaté vendredi après la prière hebdomadaire de vendredi près de la vieille ville d'El-Qods. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a profondément déploré vendredi la mort de ces trois Palestiniens. Israël a bloqué vendredi l'accès de l'esplanade des Mosquées à El- Qods aux musulmans de moins de 50 ans, déployant quelque 3.000 policiers près du site pour faire face aux protestations contre de récentes mesures de répression. Cette interdiction survient au lendemain de la décision du gouvernement d'occupation israélien de ne pas enlever les portiques de sécurité à l'entrée de l'esplanade.



Un responsable palestinien appelle l'ONU à stopper les escalades israéliennes dans les lieux saints



Le chef des tribunaux islamiques palestiniens a appelé hier les Nations Unies à intervenir immédiatement pour faire cesser les escalades israéliennes contre les Palestiniens et les lieux saints, ont rapporté des médias. Mahmoud al-Habbache a déclaré, dans un communiqué, que les détecteurs de métaux installés par les autorités d'occupation israéliennes aux entrées à l'esplanade des Mosquées à El Qods étaient la principale raison de la colère croissante des Palestiniens, appelant à les enlever immédiatement.



Le Quartette pour le Moyen-Orient appelle à une désescalade des tensions



Le Quartette pour le Moyen-Orient (Etats-Unis, Russie, Union européenne, ONU) a exprimé sa «profonde inquiétude» à l'égard de l'escalade de la tension dans les lieux saints à El-Qods occupée, née des mesures répressives prises par les autorités d'occupation israéliennes à l'encontre des Palestiniens, a rapporté dimanche l'agence de presse égyptienne MENA.

Selon cette source, «le Quartette a fait part de sa peine à propos de la mort de personnes innocentes», dans les heurts survenus vendredi entre forces israéliennes et manifestants palestiniens qui protestaient contre l'installation, le 14 juillet, de détecteurs de métaux à l'entrée de l'esplanade des Mosquées à El-Qods occupée. Les représentants du Quartette ont publié samedi un communiqué pour exprimer leur «profonde inquiétude à propos de l'escalade de la tension et des affrontements violents à El-Qods». Ils ont appelé toutes les parties concernées à «faire preuve d'une retenue maximale, à s'abstenir de toute provocation et à travailler en vue d'une désescalade» de la situation. (APS)