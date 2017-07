Mouvement Ennahda : Appui à l’initiative de dialogue national

Le mouvement Ennahda a salué l’appel au dialogue national lancé par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, insistant sur la nécessité de réunir les conditions à même d’assurer sa réussite.

Dans un communiqué publié hier, au terme de la réunion de son Conseil de la choura (consultatif), le mouvement Ennahda a salué l’appel au dialogue national lancé récemment par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, en direction de toutes les composantes du tissu national (gouvernement, partis politiques et mouvement associatif), insistant sur la nécessité de réunir les conditions et les mécanismes à même d’assurer sa réussite. Le mouvement a souligné qu’il soutenait toute démarche visant à lutter contre la corruption et à préserver l’argent public. La formation politique a également salué «toute démarche visant à réhabiliter les constantes de l’identité nationale, notamment la généralisation de l’usage de la langue arabe dans les administrations et les institutions de l’État».

Le mouvement Ennahda a, par ailleurs, dénoncé les violations répétées contre les Palestiniens et la fermeture de la mosquée d’El-Aqsa aux fidèles, réaffirmant son soutien absolu à la cause palestinienne.