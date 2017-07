Pour développer le commerce électronique : L’adhésion des entreprises économiques est nécessaire

Les participants à une journée d’étude sur «Le commerce électronique, état des lieux et perspectives», tenue hier à Bordj Bou-Arréridj, ont souligné la nécessaire adhésion des entreprises économiques pour assurer la promotion du produit local. Les entreprises se doivent d’accompagner cette évolution, car cette nouvelle forme de commerce ouvre «des horizons nouveaux pour les produits», a estimé Rabah Belhouari, président de la Chambre de commerce et de’industrie, CCI-Biban. L’Algérie a franchi «des étapes importantes» en matière de généralisation de la couverture par le réseau internet sur le territoire national, et cela aide à la promotion des services de l’e-commerce et les échanges commerciaux à distance, a encore considéré le même intervenant. La tenue de ces rencontres s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère du Commerce visant le développement de la communication en direction des opérateurs économiques, et la mise en exergue de la place qu’occupe désormais le commerce électronique dans la vie moderne et des modes protection assurés aux «consommateurs électroniques», a souligné de son côté le directeur de wilaya du commerce, Abdenasser Aït Moussa. La rencontre, organisée à la salle des conférences de la CCI- Biban, avec le concours de la direction du commerce, a réuni des chefs d’entreprises, des universitaires et des étudiants.