Gel de l’attribution des 25 fermes-pilotes : L’UNPA apporte son soutien

L’Union nationale des paysans algériens (UNPA) a salué la décision du Premier ministre d’annuler la cession de certaines fermes-pilotes attribuées à des investisseurs. Une décision qualifiée de «courageuse» qui la met sur le même plan que la récupération des terres agricoles qui ne sont pas exploitées depuis trois ans.

Dans un document rendu public, signé par le secrétaire général de l’UNPA, M. Mohamed Alioui, l’organisation des agriculteurs apporte son plein soutien au nouveau plan d’action du gouvernement.

En effet, l’union paysanne commence par saluer la feuille de route du Premier ministre en vue de mettre en application le programme du Président de la République, en s’appuyant particulièrement sur les dernières mesures prises, et plus précisément la politique de rationalisation des dépenses en vue de réduire le gaspillage et la dilapidation de l’argent public.

Par ailleurs, l’UNPA se félicite de la décision du gouvernement de réduire les importations de produits agricoles en faveur de la production nationale.

Il y a lieu de dire que le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné de geler les décisions portant affectation des réserves foncières agricoles destinées à la création de nouvelles exploitations agricoles et d’élevage.

La décision a été prise au terme d’un Conseil interministériel présidé par M. Tebboune, consacré à l’examen de la situation des réserves foncières agricoles du domaine national, en présence des ministres de l’Intérieur et des Collectivités locales, des Finances et de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Lors de cette réunion, il a été procédé à l’évaluation des différents dispositifs mis en œuvre dans le cadre des politiques publiques destinées à assurer le renouveau agricole dans l’ensemble des régions du pays, notamment ceux relatifs à l’accès au foncier agricole et à la création de nouvelles exploitations.

À l’issue de l’exposé présenté par le ministre de l’Agriculture, et après avoir évoqué les dysfonctionnements, les anomalies et autres facteurs de blocage qui caractérisent le secteur, le Premier ministre a instruit les départements ministériels concernés en vue de procéder au gel des décisions portant affectation des réserves foncières agricoles destinées à la création de nouvelles exploitations agricoles et d’élevage, notamment les fermes-pilotes associant des partenaires privés, en attendant l’arbitrage du Conseil des participations de l’État (CPE) qui se tiendra prochainement.



162 fermes-pilotes, totalisant quelque 160.000 hectares, sont à l’arrêt



M. Tebboune a également instruit d’initier une opération portant révision des textes et dispositifs réglementaires présidant à la gestion, à l’affectation et à l’exploitation des réserves foncières agricoles, en veillant à mettre un terme aux contradictions constatées, ainsi que l’élaboration d’un nouveau cahier des charges déterminant les conditions d’accès aux réserves foncières agricoles du domaine national.

La décision du gel ne concerne pas les entreprises qui ont entamé les investissements, et l’exploitation réelle de l’activité agricole au sein des fermes agricoles.

Notant que pas moins de 162 fermes-pilotes, totalisant quelque 160.000 hectares, qui devaient assurer la production des semences et des plants, sont à l’arrêt depuis des mois, voire des années, pour certaines. Il faut savoir que 87 d’entre ces entités relèvent de la Société d’exploitation et de valorisation des fermes-pilotes et périmètres agricoles (SEVFPA), et 75 autres relèvent du Groupe des semences et pépinières.

Les pouvoirs publics avaient déjà pris plusieurs mesures pour relancer l’activité de ces fermes, conformément à la décision du Conseil des participations de l’État de 2009. Le ministère de l’Agriculture avait été chargé de chercher des partenaires du secteur privé, pour investir dans ces fermes.

Sarah A. Benali Cherif