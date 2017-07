Conjoncture : Un relais de croissance

La conjoncture économique du pays impose désormais que les collectivités locales soient partie prenante dans l’effort de développement et de mise en œuvre du processus de transition d’un modèle économique soutenu par les ressources pétrolières à un modèle diversifié stimulé par la libre initiative, et le marché financier. Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a clairement spécifié aux walis que leur mission ne devrait plus se confiner dans les bureaux mais qu’ils devront aller sur le terrain. Dans son message, M. Noureddine Bedoui a instruit les commis de l’Etat de faire en sorte que les collectivités locales, en particulier, les assemblées de wilayas, s’érigent en relais de croissance par l’encouragement de la libre initiative et de l’investissement territorial. Les walis qui seront renforcés dans leur mission à la faveur d’un nouveau statut sont ainsi appelés à assumer un rôle plus actif, voire central, dans le pilotage des projets d’investissement et en matière de dynamisation de l’activité économique au niveau local. « Ce nouveau statut est sans précédent, il vise à conforter la décentralisation, le pouvoir des élus locaux, de façon à faire de la collectivité locale, non pas un poids à la charge de l’Etat mais un nouveau relais de croissance », a affirmé le ministre de l’Intérieur. Un rôle qui exige une restructuration des missions des collectivités locales en conformité avec les nouveaux objectifs économiques du gouvernement. Cette vision intégrée vise, en fait, à établir des relais entre l’initiative locale et la démarche nationale en matière de développement durable des territoires. Aussi, la révision des missions de l’administration locale dans ces moments précis s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance des collectivités locales, mais aussi, dans cet objectif qui consiste à mettre en place les instruments qui concourent à la décentralisation de l’acte de gestion, la transparence dans le traitement des affaires locales, et l’animation de l’économie locale. Dans cette optique, l’approche économique du gouvernement confère un rôle prépondérant aux collectivités territoriales. De ce fait, elle repose sur la mobilisation des acteurs locaux dont le rôle est déterminant dans la mise en œuvre du Schéma national de l’aménagement du territoire (SNAT)-2030. Il va sans dire que le développement local, axe indissociable de la dynamique d’ensemble et tel que préconisé dans la prochaine phase, recommande un recadrage des missions et un ciblage des objectifs attendus des collectivités locales. Des aspects qui seront pris en charge dans les prochaines lois afin d’asseoir les conditions d’une meilleure prise en charge des préoccupations et doléances des citoyens, mais aussi, à permettre l’émergence d’une dynamique économique locale au bénéfice du bien-être des populations.

D. Akila