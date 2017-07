Tizi-Ouzou : Plus de 40 lots récupérés et 106 actes de concession établis

Quelque 44 lots répartis sur différentes zones d’activités et industrielles de la wilaya de Tizi-Ouzou qui étaient attribués à des porteurs de projets n’ayant pas concrétisés leurs investissements ont été récupérés par la direction locale de l’industrie et des mines, a indiqué son responsable. Dans une déclaration à la presse Abderrahim Belbaki a indiqué — en marge d’une visite de travail du wali Mohammed Bouderbali à la zone d’activité de Tala Athmane —, que ces 44 poches foncières ont été récupérées dans le cadre d’une opération d’assainissement du foncier industriel et suite à un diagnostic qui a touché l’ensemble des zones d’activité et industrielle. Ces lots, dont le dernier en date à être récupéré est d’une superficie de près de 3,9 ha, ainsi que des actes résiduels et actifs excédentaires qui ont été également repris par la wilaya sont mis à la disposition d’investisseurs porteurs de projets créateurs de richesses et d’emploi, pour concrétiser leurs activités, a-t-il dit. S’agissant de l’opération d’établissement d’actes de concession, M. Belbaki a indiqué qu’un total de 106 actes ont été établis dont 35 dans le cadre de l’ancienne procédure du Comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier (CALPIREF). Ce même responsable a aussi fait état de l’annulation de deux actes de concession attribués dans le cadre de la nouvelle formule pour, notamment, non réalisation de l’investissement pour lequel le porteur de projet a bénéficié d’une assiette foncière.



La zone d’activité de Tala Athmane transformée en... dépotoir



S’agissant de la zone d’activité de Tala Athmane, le wali qui y a inauguré une laiterie et visité une minoterie appartenant à un même investisseur, a constaté et regretté l’état d’insalubrité dans lequel se trouve cet espace jonché de détritus, allant jusqu’à qualifier cette zone de dépotoir.

« Ce n’est pas une zone d’activité, c’est un dépotoir, cette situation est inadmissible et c’est honteux », s’est-il insurgé en s’adressant au directeur local de la Société de gestion immobilière (SOGI), Tabet Mohand-Arezki, à qui il a reproché cet état des lieux, tout en lui demandant d’agir pour rendre cette zone attractive. M. Bouderbali a suggéré au directeur de SOGI de signer une convention avec le centre d’enfouissement technique (CET) de Oued Fali, avant d’appeler aussi les opérateurs activant dans cette zone à s’entraider pour essayer d’améliorer la situation.

M. Tabet a, pour sa part, soulevé le problème des investisseurs qui ne payent pas leur quote-part à cette société qui gère la zone d’activité de Tala Athmane, afin qu’elle puisse y assurer l’entretien des réseaux. « Des factures ont été adressées aux investisseurs afin qu’ils payent leurs quote-parts, mais ils refusent de les honorer, il ne reste à la SOGI qu’à saisir la justice pour recouvrer son dû », a-t-il menacé.

Le directeur de SOGI a également soulevé le problème de la présence de bars clandestins et d’un marché hebdomadaire au niveau de cette même zone qui sont, a-t-il dit, générateurs de déchets abandonnés sur place, ce qui complique la situation.

Il a réitéré la nécessité de délocaliser ce marché, d’éradiquer les bars clandestins s’y trouvant et d’installer un point de sécurité sur place. A propos de la présence de bars sur la zone de Tala Athmane, le wali a interdit sur place d’octroyer le moindre mètre carrée pour cette activité. Quant la question de sécurisation de cette zone, soulevée par des investisseurs, il a rappelé qu’une opération de redéploiement des corps de sécurité est en cours, même si un déficit reste posé dans en zone rurale, « mais la situation s’améliore graduellement », a-t-il rassuré. Sur un autre volet, le chef de l’exécutif local a observé que la culture de l’investissement « reste insuffisamment ancrée dans l’esprit des Algériens et au sein de l’administration », appelant à encourager toutes les initiatives, notamment celles relevant du secteur de l’agroalimentaire et particulièrement l’activité de transformation de lait cru, vu que Tizi-Ouzou est un bassin laitier important. « Cela permettra de maintenir et de promouvoir l’activité d’élevage et de production de lait, conformément à la politique du gouvernement visant à supprimer l’importation de poudre de lait », a-t-il souligné. Pour sa part le président de l’Assemblée populaire de wilaya, a insisté sur l’importance d’encourager l’investissement pour créer de la richesse et de l’emploi afin de mettre un terme aux importations qui gangrènent l’économie nationale. (APS)