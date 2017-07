M. Bedoui aux walis : assainir le foncier industriel

Les walis de la République sont déterminés à réagir face aux pseudos-investisseurs ayant bénéficié de facilitations et largesses de la part des pouvoirs publics sans toutefois respecter leurs engagements à concrétiser la réalisation des projets qui leur sont confiés.

Pour en finir avec une telle situation, les nouveaux walis nommés en vertu du mouvement opéré le 13 juillet dernier par le Président de la République affichent une réelle volonté de résoudre définitivement cette question. Celle-ci constitue incontestablement un facteur de blocage devant la dynamique du développement local prônée par les hautes autorités du pays. L’action attendue de la part des walis ne pourrait que se conformer aux directives réitérées samedi dernier par le ministre de l’Intérieur, M. Noureddine Bedoui. Lors de la cérémonie d’installation des nouveaux walis et walis délégués, le ministre a en effet insisté sur la nécessité de faire valoir une gestion efficiente du foncier industriel. Les walis et les walis délégués présents ont indiqué à l’unanimité avoir parfaitement assimilé le message de M. Bedoui. En ce sens, M. Limani Mustapha désigné à la tête de la wilaya de Bouira affirme clairement qu’il n’hésitera point à récupérer les assiettes foncières attribuées à des investisseurs n’ayant pas respecté leurs engagements. A propos de ces derniers, M. Limani souligne ceci : « Si cette catégorie d’investisseurs décident de se remettre sérieusement au travail, nous sommes là pour les accompagner et les aider. Dans le cas contraire, ils seront rendus destinataires d’une mise en demeure qui leur sera adressée par nos services.

Qu’ils sachent toutefois qu’il n’y aura pas de seconde mise en demeure, et que si la première n’est pas respectée, l’on procédera directement à la récupération du bien de l’Etat pour l’affecter de nouveau aux investisseurs sérieux ». « C’est bien la démarche à suivre », persiste à dire le nouveau wali de Bouira. De son côté le wali de Jijel, M. Far Bachir, plaide pour la mise en place d’une série de critères rigoureux de sélection des investisseurs qui auront à bénéficier, à l’avenir, des assiettes foncières pour investir dans sa wilaya de compétence.

« Nous comptons mettre en valeur les assiettes qui ne sont pas encore affectées, et je dois dire à ce sujet que les investisseurs qui en seront bénéficiaires seront sélectionnés sur la base de critères très rigoureux », a fait savoir le nouveau wali de Jijel non sans mettre l’accent sur le fait que son action en matière de recensement et d’assainissement du foncier industriel sera, dit-il, « en adéquation avec les objectifs assignés par l’Etat dans ce domaine ».

Pour sa part, le nouveau wali d’Oran, M. Chérifi Mouloud indique qu’il sera « sévère » vis-à-vis des investisseurs qui ne respectent pas leur contrats et cahiers de charges. « Je le dis très honnêtement, nous comptons vraiment être sévères avec les investisseurs qui ne respectent pas leurs engagements », souligne M. Chérifi qui fait observer que l’investissement local se replace désormais parmi les priorités de l’Etat. « Pour la wilaya d’Oran, nous comptons d’abord et avant tout établir un diagnostic sur ce dossier, il est évident que nous allons encourager les investisseurs de bonne volonté », assure toutefois le nouveau wali d’Oran. Ces propos des walis de Bouira, de Jijel et d’Oran ont été recueillis en marge de ladite cérémonie présidée samedi par le ministre de l’Intérieur au Palais des Nations.

Par ailleurs, rappelons que le dossier du foncier industriel a été au centre d’un conseil interministériel qu’a présidé en début de ce mois le Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune. Une commission interministérielle a été par la suite installée pour assainir définitivement ce dossier sensible. Selon le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, 18 brigades ont été dépêchées dans diverses régions pour effectuer un travail de recensement des plus sérieux.

