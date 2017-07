Université d’Oran 1 : Plus de 5.000 nouvelles places pédagogiques à la rentrée

Quelque 5.000 nouvelles places pédagogiques seront ouvertes à l'université d'Oran 1 Ahmed-Ben-Bella pour la prochaine rentrée universitaire, a-t-on appris samedi auprès de cet établissement de l'enseignement supérieur.

L'université d'Oran 1 Ahmed-Ben-Bella offrira plus de 5.000 nouvelles places pédagogiques aux futurs bacheliers, et ce nombre est susceptible d’être revu à la hausse en fonction de la demande, a précisé à l'APS, le responsable de la communication de cet établissement supérieur, Morsli Laredj. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour assurer un bon déroulement des préinscriptions et les inscriptions définitives des nouveaux étudiants. Pour ce qui est des nouveautés prévues pour cette nouvelle année universitaire, le même responsable a cité l'introduction, à partir de cette rentrée, d'une nouvelle formule de mastère dans la spécialité de traduction, qui est le mastère intégré.

Avec le mastère intégré, l'étudiant suivra un cursus de cinq ans d’affilée sans se contenter uniquement de la licence, a-t-il précisé, ajoutant que cette formule ne concerne que la spécialité arabe-français-anglais, sans concerner les autres langues enseignées dans l'université.

À noter que l'année universitaire 2016-2017 a été marquée par la sortie de plus de 4.000 étudiants en licence, mastère et en sciences médicales. (APS)