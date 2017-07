Inscriptions universitaires : Un barème national d’accessibilité aux filières

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, a affirmé, hier, que les nouveaux bacheliers peuvent refaire leur choix de filières, dans le cas où aucun choix parmi les quatre sélectionnés initialement n’a été retenu. Il a ajouté, dans le même ordre d’idées, que la voie du recours a été élargie, cette année, aux étudiants afin qu’ils puissent choisir la filière qui leur convient sans la moindre complexité.

Bien évidemment, et comme le ministre a tenu à le souligner, «il ne sera pas tenu compte des choix doublement exprimés ; autrement dit si les quatre filières choisies initialement ont été rejetées dans leur totalité, inutile de refaire les mêmes choix». Ayant constaté qu’un bon nombre parmi les nouveaux bacheliers optent pour des filières pourtant inaccessibles eu égard à leur moyenne obtenue au bac, M. Hadjar annonce la mise en place d’un nouveau système à même de parer définitivement à ce genre de situation qui n’arrange ni l’étudiant ni l’administration universitaire. Le système en question consiste en l’établissement d’un barème national d’accessibilité aux différentes filières universitaires. «Un nouveau barème sera mis en place dès la prochaine rentrée 2017/2018, pour certaines filières, entre autres le droit, lettres et économie. Il sera généralisé à toutes les filières dans les années à venir», a expliqué M. Hadjar. Il faut rappeler par ailleurs que la période des inscriptions s'étalera du 1er au 16 août. L’étape des préinscriptions se fera du 1er au 5 août. Durant ces cinq jours, les nouveaux bacheliers auront à choisir quatre filières au lieu de six dans lesquelles ils souhaiteraient s’inscrire. Une fois le choix des filières accompli, les futurs étudiants devront confirmer leurs vœux à la même période, soit avant le 6 août. À partir de cette date, commencera l’étape de traitement électronique de toutes les demandes. Les résultats des pré-affectations seront annoncés le 11 août au soir, selon ce même responsable.Bien évidemment, et comme le ministre a tenu à le souligner, «il ne sera pas tenu compte des choix doublement exprimés ; autrement dit si les quatre filières choisies initialement ont été rejetées dans leur totalité, inutile de refaire les mêmes choix». Ayant constaté qu’un bon nombre parmi les nouveaux bacheliers optent pour des filières pourtant inaccessibles eu égard à leur moyenne obtenue au bac, M. Hadjar annonce la mise en place d’un nouveau système à même de parer définitivement à ce genre de situation qui n’arrange ni l’étudiant ni l’administration universitaire. Le système en question consiste en l’établissement d’un barème national d’accessibilité aux différentes filières universitaires. «Un nouveau barème sera mis en place dès la prochaine rentrée 2017/2018, pour certaines filières, entre autres le droit, lettres et économie. Il sera généralisé à toutes les filières dans les années à venir», a expliqué M. Hadjar. Il faut rappeler par ailleurs que la période des inscriptions s'étalera du 1er au 16 août. L’étape des préinscriptions se fera du 1er au 5 août. Durant ces cinq jours, les nouveaux bacheliers auront à choisir quatre filières au lieu de six dans lesquelles ils souhaiteraient s’inscrire. Une fois le choix des filières accompli, les futurs étudiants devront confirmer leurs vœux à la même période, soit avant le 6 août. À partir de cette date, commencera l’étape de traitement électronique de toutes les demandes. Les résultats des pré-affectations seront annoncés le 11 août au soir, selon ce même responsable.

Cette année, pour éviter la désorientation des bacheliers dans le cas où ils n’obtiennent pas de réponses favorables à leurs quatre choix, le département de Tahar Hadjar a fixé de nouvelles modalités. Ainsi, quatre cas de figure sont pris en considération. Le premier pourrait survenir si le bachelier obtient la spécialité choisie ; à ce moment-là, il pourra alors entamer la procédure d’inscriptions administratives prévue en septembre. Le deuxième concerne les bacheliers qui n’obtiennent aucun de ces choix, qui disposeront alors d'une seconde chance pour être réorientés. Lorsque le bachelier choisit une spécialité qui exige une entrevue ou un entretien tel que dans les Écoles normales supérieures (ENS) et les écoles d'application, et qu’il n’a pas été choisi, l’université lui offre une seconde chance pour soumettre une nouvelle demande d'orientation. Le quatrième cas de figure concerne le bachelier qui obtient son choix, mais dans une autre ville que celle choisie. Ce dernier disposera d'une seconde chance pour refaire son choix. Toutes ces opérations se feront, note le directeur général de l'enseignement et de la formation, sur la plateforme électronique dédiée aux inscriptions universitaires. Ce dernier précise, dans ce sens, que «les entretiens relatifs aux cas spéciaux seront effectués les 12 et 13 août, alors que l'étude de ces cas est fixée aux 14 et 15 du même mois». Les nouveaux bacheliers concernés connaîtront leurs orientations le 16 août 2017.

Autre nouveauté apportée par le ministère de l’Enseignement supérieur pour cette prochaine période d’inscriptions : la possibilité offerte aux nouveaux étudiants de s'inscrire dans les cités universitaires. Les inscriptions se feront, ainsi, à travers une plateforme qui sera introduite pour la première fois durant la prochaine rentrée scolaire, le 16 août prochain. Dernière étape pour les bacheliers, les inscriptions administratives prévues du 10 au 14 septembre. Ils auront, durant cette période, à parachever leur dossier d'hébergement ou leur inscriptions administrative. L’occasion leur sera donnée également pour pouvoir changer de lieu de résidence en cas de mariage ou de changement de résidence des parents. Les nouveaux étudiants concernés auront à accéder à une plateforme électronique accessible du 5 au 6 septembre. Ces demandes seront examinées entre les 7 et 9 septembre, pour que les résultats soient affichés le 9 septembre.

Salima Ettouahria