Olympiades internationales de mathématiques : L’Algérie, médaille de bronze

L'Algérie a remporté une médaille de bronze et 4 prix honorifiques aux Olympiades internationales de mathématiques qui se déroulent à Rio de Janeiro (Brésil) du 12 au 23 juillet, a annoncé la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit. "L'Algérie a remporté une médaille de bronze et 4 prix honorifiques aux Olympiades internationales de mathématiques qui se déroulent à Rio de Janeiro", a indiqué la ministre sur ses comptes Facebook et Tweeter. Six lycéens, dont une fille, issus des wilayas d'Oum El-Bouaghi, Laghouat, Tamanrasset, Tlemcen, Jijel et Médéa, représentent l'Algérie à cette 58e édition des Olympiades internationales de mathématiques. Ces jeunes compétiteurs algériens ont été sélectionnés au début de l'année scolaire sur la base d'un concours national organisé par le ministère de l'Education nationale. L'Algérie a également remporté une médaille de bronze honorifique lors du Championnat méditerranéen des mathématiques qui s'est tenu en Italie, a souligné Mme Benghebrit. (APS)