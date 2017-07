Accidents de la route : 1.695 morts au premier semestre

Le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR) a enregistré 12.358 accidents de la circulation faisant 1.695 morts et 17.715 blessés durant le premier semestre de l'année en cours au niveau national, a indiqué hier un bilan de ce centre. Le nombre d'accidents de la circulation a baissé de 13,20 % par rapport à la même période de l'année précédente, ainsi que celui des décès et des blessés qui a reculé de 11,67 % et 16,79 %, respectivement, a précisé la même source. Pour rappel, le CNPSR a enregistré dans le bilan de l'année 2016 le décès de 3.992 personnes dans 28.856 accidents de la route. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Djelfa avec 149 morts, tandis que le plus grand nombre d'accidents a été enregistré dans la wilaya d'Alger avec 1.750. Dans le cadre de la lutte contre le fléau des accidents de la circulation, le CNPSR a initié plusieurs opérations et campagnes de sensibilisation relatives à la prévention et à la sécurité routières, en mobilisant différents moyens, notamment les supports médiatiques destinés à faciliter la transmission du message en vue de changer les comportements des automobilistes. (APS)