Grand angle : Dans l’intérêt de personne

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé hier qu'une extension de la crise du Golfe qui concerne l'Arabie saoudite, le Qatar et certains pays voisins n'était «dans l'intérêt de personne ». «Il n'est dans l'intérêt de personne que cette crise se prolonge davantage(...) Le monde musulman a besoin de coopération et de solidarité, pas de nouvelles divisions », a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse à Istanbul avant de prendre l'avion pour Ryadh. Il n’est pas le seul à penser de la sorte. D’autres pays et dirigeants se sont exprimés dès les premiers jours de la crise faisant part d’une analyse similaire. L’Algérie à travers le porte-parole des Affaires étrangères a ainsi fait part de sa « grande préoccupation » en raison de la dégradation des relations entre les pays concernés par la crise du Golfe et ses répercussions sur l’unité et la solidarité du monde arabe. L’Algérie, tout en refusant de prendre partie dans cette crise —position du reste saluée par une des parties prenantes— a ainsi appelé les pays concernés à « adopter le dialogue comme seul moyen de régler leurs différends et de transcender les divergences qui peuvent naturellement surgir dans les relations entre Etats ». Cet appel à la sagesse et à la retenue finira sans nul doute par être entendu, car il ne peut y avoir d’autres alternatives, soulignera à juste titre l’Algérie « tant les véritables défis qui se dressent devant la marche des pays et des peuples arabes vers une solidarité agissante et une unité effective sont nombreux dont le terrorisme qui n’est pas des moindres ». L’offre de dialogue lancée par l’émir du Qatar témoigne assurément de cette volonté, que tous les pays concernés doivent nourrir, de ne pas laisser la crise s’installer dans la durée. Pour l’heure, son appel au dialogue n’a pas eu d’écho favorable puisque, estime-t-on, il n’a pas accédé aux demandes formulées par l’autre partie pour une sortie de crise. Mais il n’en reste pas moins que le plus important c’est que les ponts ne soient pas totalement rompus, car, faut-il s’en convaincre, quelles que soient les réelles motivations ou causes ayant conduit à cette crise du Golfe, les difficultés actuelles ne peuvent être que conjoncturelles. Ces pays sont, doit-on garder à l’esprit, les doigts d’une seule main et les membres d’un seul corps.

Nadia K.