Venezuela : l’opposition appelle à une grève de 48 heures

L’opposition vénézuélienne a convoqué samedi une grève de 48 heures pour mercredi et jeudi prochains, pour protester contre le projet du président Nicolas Maduro de modifier la Constitution. «Nous convoquons tout le peuple, tous les secteurs, à 48 heures de grève civique», a déclaré, lors d’une conférence de presse, le député Simon Calzadilla, au nom de la Table de l’unité démocratique (MUD), la coalition de l’opposition. Ce député a également annoncé pour le vendredi suivant, le 28 juillet, une marche pour exiger que le président Maduro «retire» son projet d’Assemblée constituante. C’est le dimanche 30 juillet que doivent être élus les 545 membres de cette assemblée censée réécrire l’actuelle Constitution. L’opposition, majoritaire au Parlement, considère que les modalités de désignation de ces membres, voulues par le président Maduro, «ne sont pas équitables et favorisent le camp chaviste» (du nom de Hugo Chavez, président de 1999 à son décès en 2013 et dont Nicolas Maduro est l’héritier). M. Maduro a exclu à plusieurs reprises la possibilité de revenir sur son initiative de convoquer une Assemblée constituante, alors que l’opposition organise, depuis près de quatre mois, des manifestations presque quotidiennes, pour protester contre ce projet. Depuis le début des troubles, 103 personnes ont été tuées, selon un bilan donné récemment par le Parquet. (APS)