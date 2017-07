Irak : Des dizaines d’éléments de l’ « EI » tués dans un raid aérien

Des dizaines d'éléments du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech/EI) ont été tués dans un raid aérien mené par l'armée de l'air irakienne dans la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak, a annoncé samedi l'armée

irakienne. Des avions de chasse

irakiens ont frappé deux villes contrôlées par l'EI dans cette province qui borde la Syrie, a indiqué le Commandement des opérations conjointes dans un communiqué. Selon les services des renseignements, l'armée irakienne a bombardé une base de commandement, deux entrepôts d'armes et de munitions ainsi qu'une usine de voitures piégées de l'EI, tuant des dizaines d'éléments du groupe. Le 10 juillet, le Premier ministre irakien Haïder al-Abadi avait annoncé la libération officielle de Mossoul, reprise à l'EI après neuf mois de violents combats visant à chasser les terroristes de leur dernier grand bastion en Irak. Le 11 juillet, les médias irakiens ont rapporté le décès du chef de l'EI, Abou Bakr al-Baghdadi, dans une frappe aérienne menée par l'armée russe en Syrie. Le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, a toutefois déclaré vendredi qu'il pensait qu'Abou Bakr al-Baghdadi était encore en vie. Située à 400 km au nord de la capitale irakienne Baghdad, Mossoul était tombée aux mains de l'EI en juin 2014, lorsque l'armée avait déposé les armes et pris la fuite face aux terroristes. La prise de Mossoul avait permis à l'EI de s'emparer de plusieurs régions du nord et de l'ouest de l'Irak.



Accord de coopération militaire



L’Iran et l’Irak ont signé, hier à Téhéran, un accord de coopération militaire, ont rapporté des médias iraniens. Signé par le ministre iranien de la Défense, Hossein Dehghan, et son homologue irakien, Erfan Al Hiyali, l’accord est censé favoriser les interactions et le partage d’expériences en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, de sécurité frontalière, de formation, de logistique, ainsi que de soutien technique et militaire, selon l’agence de presse Tasnim. Après avoir signé ce document, les deux ministres ont exprimé devant la presse leur souhait de voir l’accord permettre d’approfondir la coopération militaire entre leurs deux pays. M. Dehqan avait déclaré lors de sa rencontre samedi avec M. Hiyali que l’Iran continuerait d’aider le gouvernement irakien à rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays. (APS)