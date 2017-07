Crise syrienne : L’émissaire spécial chinois appelle à une solution politique

L'émissaire spécial chinois pour la Syrie, Xie Xiaoyan, a appelé toutes les parties concernées à trouver une solution politique pour résoudre la crise syrienne et à éviter la division du pays. Après avoir récemment rencontré des responsables syriens et iraniens dans le cadre de ses efforts de médiation, M. Xie a déclaré que les deux pays avaient souligné que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie devaient être préservées tout en réglant cette crise vieille de plus de six ans. «La Chine est d'accord avec eux sur ce point», a-t-il déclaré. Au cours de sa visite en Iran du 20 au 23 juillet, l'émissaire chinois a eu des entretiens avec des responsables et des experts iraniens où il a échangé avec eux des points de vue sur la façon de résoudre la crise syrienne. «L'Iran est un pays important au Moyen-Orient, qui a une influence importante et unique sur la question syrienne», a-t-il indiqué. M. Xie a déclaré que la Chine n'avait jamais varié sa position selon laquelle la crise syrienne devait être résolue par des moyens politiques et que, parallèlement, d'autres problèmes, dont les négociations politiques, le cessez-le-feu, la crise humanitaire et la lutte contre le terrorisme devraient être pris en compte. L'établissement de zones de désescalade est un résultat important du cinquième cycle de pourparlers de paix sur la crise syrienne qui a eu lieu du 12 au 15 juillet à Astana, la capitale du Kazakhstan. Cela montre que la communauté internationale a commencé à prendre des mesures pour atténuer les tensions et à promouvoir de nouvelles idées pour un règlement politique de la crise syrienne, a expliqué M. Xie. La Chine a par ailleurs fourni aux Syriens une aide humanitaire d'une valeur de 680 millions de yuans (environ 100 millions de dollars) via divers canaux, a-t-il ajouté. Le diplomate a souligné que toutes les parties devraient respecter le principe de l'autodétermination dans le processus politique censé résoudre la crise syrienne, c'est-à-dire de laisser le peuple syrien décider seul de son avenir.