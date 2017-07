Le chiffre du jour : Taxi à 0,09 euros

Quelles sont les villes où le Taxi coûte le plus cher au monde ? C’est la question à laquelle le Britannique Carspring a essayé de répondre avec la publication de son Taxi Price Index. Dans ce classement qui a concerné 80 des plus grandes métropoles de la planète, en Afrique, Le Caire est le bon premier de ce classement avec un coût de 0,09 € le km et une course allant du centre-ville à l’aéroport à 3,73 €.