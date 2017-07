Exportations : Maîtrise des mécanismes

Le World Trade Center Algérie (WTC) a lancé hier à travers son club export la première édition, des formations mensuelles «Brunch de l’exportation». Cette série de formation est destinée aux opérateurs économiques souhaitant développer un savoir-faire en matière de commerce international et d’exportation.

S’exprimant en marge de cette formation, le secrétaire général de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur, M. Boutina Hocine, a indiqué que cette importante formation constitue une réelle opportunité pour informer les entreprises exportatrices sur les différents mécanismes et mesures utilisés dans le domaine du commerce extérieure. Il dira que cette formation qui entre dans le cadre de la mission de notre agence à notamment pour objectif d’augmenter le volume des exportations algérienne dans les secteurs hors hydrocarbure. Tout en précisant que durant les six premiers mois de l’année 2017 il y a une légère hausse des exportations hors hydrocarbure, cela est dû en particulier à la diversification des produits exportés et à l’imposition d’autres marchés surtout ceux des pays africains. Ajoutant : « Nous estimons atteindre les 2,5 milliards de dollars cette année «. Notant que, selon les données du Centre national d’Informatique et des Statistiques des Douanes (Cnis), les exportations ont nettement augmenté à 18,141 milliards de dollars (mds usd) sur la première moitié de l'année 2017 contre 13,323 mds usd sur la même période de 2016 (+36,2%), en hausse de 4,82 mds usd.

En réponses à une question relative aux produits exportés dans les secteurs hors hydrocarbure, il a cité entre autres, les produits agricoles, des produits électroménagers et produits électriques. Notre interlocuteur n’a pas manqué d’afficher son plein optimisme quant à l’avenir radieux dudit domaine.

Mettant à profit cette occasion, le SG d’Algex a mis l’accent sur les Salons spécialisés organisé à l’étranger, il a indiqué que nous avons 15 Salons qui seront tenues durant ce deuxième semestre au niveau de différents pays, surtout en Afrique. De son côté, M. Ahmed Tibaoui, général manager du «World Trade Center Algérie», a souligné que «la tenue aujourd’hui de cette formation est un signe fort de la grande importance que nous avons accordée au domaine de l’exportation et notre pleine volonté de participer et de contribuer à son développement». «Aussi, a-t-il relevé, nous croyons profondément, qu’on peut imposer nos produits, sur les marchés à l’internationale», avant d’ajouter dans ce sens que «World Trade Center Algérie», à travers son club export a offert une vitrine exceptionnelle aux entreprises algériennes sur la plateforme du réseau mondial qui regroupe plus de 300 WTC dans 80 pays à travers le monde. Et de poursuivre : «Aujourd’hui toutes les analyses sur l’économie mondiale soulignent la gravité des pays non exportateurs avec les conséquences négatives sur leur économie», tout en insistant sur la nécessité de mettre tous les moyens nécessaires pour encourager l’exportation hors hydrocarbure et de se libérer progressivement des hydrocarbures qui constitue toujours la majorité de nos exportations. «Le développement à l’international nécessite la maîtrise des techniques commerciales, juridiques, financières, administratives, douanières et fiscale», a-t-il fait savoir.

Makhlouf Ait Ziane