Conférence de l’ambassadeur de la RASD à Alger : L’arbitraire du Makhzen

L'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger, Bechraya Hamoudi Bayoune, a précisé, hier, que «le makhzen se trompe», suite aux peines iniques prononcées par les autorités d'occupation marocaines à l'encontre des 23 détenus politiques sahraouis du groupe de Gdeim Izik, victimes de l'arbitraire et d'une politique génocidaire au Sahara occidental.

Cette forme de répression continue de susciter de vives condamnations et de rejet. Lors d’une conférence de presse organisée au centre d’information de la RASD à Alger, le diplomate sahraoui a réitéré que le verdict du colonialisme marocain infligé aux détenus de Gdeim Izik ne peut pas pousser au renoncement du peuple sahraoui ni annihiler sa ferme volonté ; bien au contraire, «les Sahraouis poursuivent le combat jusqu’à la réalisation de leurs légitimes revendications incarnées par le droit à l’autodétermination».

Il rappelle que le verdict du Maroc contre les détenus de Gdeim Izik ne diffère pas du verdict prononcé par la France coloniale en Algérie, indiquant, entre autres, que ces peines sont d’une extrême dureté. Lors de son allocution sur cette attitude du Maroc aussi injuste que sévère contre les détenus politiques sahraouis, le conseiller près de la présidence de République, Lahreitani Lahcen, a exprimé son mécontentement en ce qui concerne «l’absence de réaction» de la part de l’ONU, précisant que dans les prochaines rencontres à l’ONU, il sera question de ces verdicts, car les Sahraouis subissent les conséquences injustifiables d’une véritable politique coloniale d’oppression. Après avoir rappelé que les sentences prononcées contre les détenus de Gdeim Izik ont fait l’objet d’une vaste réprobation et d’une condamnation prévisible par toutes les institutions et autres organisations qui soutiennent la cause sahraouie, le même responsable a tenu à préciser que le peuple sahraoui est plus que jamais convaincu de la justesse de la cause et de la lutte qu’il mène pour faire aboutir toutes ses justes revendications.

S’agissant de la situation actuelle au royaume du Maroc, et plus particulièrement dans la région du Rif, le responsable sahraoui a dit que ce pays vit une crise qui risque de détruire son économie, à cause de sérieux problèmes internes.

Hichem Hamza

--------------/////////////////

La commission de solidarité suédoise dénonce

La commission de solidarité suédoise avec le peuple sahraoui a dénoncé les peines iniques prononcées à l'encontre du groupe des prisonniers politiques sahraouis de «Gdeim Izik», affirmant que le procès, et selon le témoignage des observateurs internationaux qui ont assisté au procès était juste «une pure mise en scène», et que les peines ont été prononcés sur la base des aveux obtenus sous la torture et de faux témoignages.

«Le tribunal marocain a prononcé les mêmes peines iniques, infligées par le tribunal militaire marocain à l'encontre des 25 activistes en 2013, suite à leur participation au camp de protestation établi par les sahraouis en dehors de la ville d'El-Ayoune en 2010», a indiqué le communiqué, des peines allant de 20 ans de prison ferme à la prison à la perpétuité.

La commission de solidarité suédoise avec le peuple sahraoui a rappelé le communiqué du gouvernement sahraoui qui «a mis l'accent sur la responsabilité des Nations unies dans l'arrêt des souffrances du peuple du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, à travers l'organisation d'un référendum d'autodétermination et en amenant l'occupant marocain à cesser les violations des droits du peuple sahraoui et le pillage de ses richesses naturelles ainsi que la libération sans conditions des détenus de Gdeim Izik et de tous les prisonniers sahraouis des geôles marocaines». La commission a aussi appelé le gouvernement suédois à soutenir le peuple sahraoui pour le recouvrement de ses droits légitimes.



L’Union nationale des femmes du Pérou affiche sa solidarité

L'Union nationale des femmes du Pérou a affiché sa solidarité avec les prisonniers politiques sahraouis du groupe «Gdeim Izik», condamne les peines prononcées par l'Etat d'occupation marocaine à leur encontre, a indiqué samedi l'Agence de presse sahraouie (SPS). Cette annonce a été faite lors d'une Conférence organisée vendredi par l'Union nationale des femmes du Pérou, avec la participation de représentantes de la Fédération internationale des femmes, le Secrétaire générale du parti communiste, Victor Oliba et le président du Centre de la Révolution russe, Gustave Espinoza, ainsi que la représentante du Front Polisario, Khadijetu Mokhtar.

Les autorités d'occupation marocaines ont prononcé mercredi dernier des peines allant de deux ans de prison ferme à la perpétuité à l'encontre des détenus sahraouis au mépris du droit international et du droit des détenus à la défense, de surcroît victimes de torture. La diplomate sahraouie a passé en revue devant les participantes les derniers développements de la cause sahraouie, et les violations commises par l'État d'occupation à l'encontre des Sahraouis, dont les dernières peines iniques prononcées à l'encontre des «héros» de Gdeim Izik.

L’université d’été du front Polisario se déroulera le 10 Août à Boumerdès

Selon des sources bien informées, la wilaya de Boumerdès abritera, le 10 août 2017, l’université d’été du Front Polisario.

Cette rencontre de haut niveau abordera l’actualité et les récents développements de la cause du Sahara occidental.

À rappeler que cet évènement est organisé annuellement en Algérie.

H. H.