Real Madrid : Zidane exclut un départ de Ronaldo

L'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a catégoriquement exclu dans un entretien à une chaîne de télévision américaine un départ de sa star portugaise Cristiano Ronaldo, inquiétée par le fisc espagnol. «Cristiano est au final l'un d'entre nous (...) Il va rester avec nous, c'est aussi simple que cela», a expliqué Zidane à ESPN. «Il est en vacances en ce moment, il se repose, il l'a bien mérité, il va nous rejoindre une fois que ses vacances seront terminées», a poursuivi Zidane, dont l'équipe est en stage de préparation aux Etats-Unis. Le mois dernier juste avant le coup d'envoi de la Coupe des Confédérations en Russie, Ronaldo avait enflammé les spéculations sur le marché des transferts en indiquant à ses proches qu'il souhaitait quitter l'Espagne en raison de ses déboires avec la justice locale qui le soupçonne de fraude fiscale à hauteur de 14,7 millions d'euros. Depuis, le doute règne sur les intentions du quadruple ballon d'Or, vainqueur des deux dernières Ligues des champions avec le Real Madrid. Zidane a également évoqué l'un des joueurs qui suscitent le plus de convoitises sur le marché des transferts, son compatriote Kylian Mbappé, sous contrat avec Monaco jusqu'en 2019 et convoité par les plus grands clubs européens. «C'est un très bon joueur, un grand talent de 18 ans avec une très bonne personnalité", a expliqué Zidane. «Il a montré la saison dernière tout ce dont il était capable. Ce n'est pas un de mes joueurs, je ne peux pas dire autre chose», a ajouté le coach du club madrilène.