Transfert, Mascherano : "Neymar est vraiment heureux à Barcelone"

"Il est vraiment heureux à Barcelone, vraiment heureux", a insisté l'international argentin Javier Mascherano à propos de son coéquipier brésilien Neymar, convoité par le Paris SG. «Le Barça est un club qui lui a permis d'évoluer au plus haut niveau, mais chaque joueur prend ses propres décisions», a expliqué Mascherano dans un entretien à la chaîne de télévision ESPN. «Il est jeune et j'espère qu'il va rester à Barcelone pour plusieurs années encore. C'est vraiment un joueur important, en raison de son âge, c'est le futur du club et nous espérons que nous allons continuer à compter sur lui», a poursuivi le milieu défensif qui porte le maillot du Barça depuis 2010. Pour Mascherano, «Ney», 25 ans, n'est pas perturbé par les rumeurs qui font état d'un transfert-record de 222 millions d'euros vers le Paris SG. «Il est habitué à la pression et aux discussions, il va toujours y avoir des rumeurs et des spéculations autour de lui», a relevé Mascherano. L'Argentin a toutefois reconnu que «dans un marché des transferts qui s'est transformé dans quelque chose de plutôt spectaculaire», tout est possible. «Tout le monde attend le 31 août (date du fin du mercato estival, (NDLR) pour voir ce qu'il va se passer. (...) Le foot est devenu un énorme business, on fait partie de ce business, c'est pour cela qu'il y autant de rumeurs», a constaté l'ancien capitaine de l'équipe d'Argentine.