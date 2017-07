Handisport, Mondiaux-2017 : 3 médailles de bronze pour l’Algérie

Les athlètes Mohamed Fouad Hamoumou (400m/T13), Lynda Hamri (200m/F12) et Mohammed Berrahal (100m/T51) ont remporté vendredi, chacun dans sa catégorie respective une médaille de bronze, au titre des 8èmes Championnats du Monde d'athlétisme handisport de Londres. Mohamed Fouad Hamoumou a réalisé un chrono de 48 .65 derrière le namibien Johannes Mambala (48.40) et le marocain Mohamed Amguoun qui a réalisé un nouveau record du monde en 400m dans la catégorie T13 en 46.92. Lynda Hamri a également terminé troisième dans sa catégorie avec un saut en longueur de 5,42m, derrière l’espagnole Sara Martinez qui a réalisé un saut de 5,53m et l’ukrainienne Oksana Zubkovska qui a fait un 6,92m. Pour sa part, l’athlète Mohammed Berrahal s’est classé troisième en course de 100m T51 avec un temps de 22.08, derrière le Finlandais Toni Piispanen qui a réalisé un 21.54 et le belge Peter Genyn, qui a remporté la médaille d’or avec un temps de 21.10. L’Algérie a remporté après 8 jours des championnats handisport de Londres, un total de 11 médailles, 5 en or, 2 en Argent et 4 en bronze. Les compétitions au titres des championnats mondiaux handisport de Londres se poursuivront jusqu’à dimanche 23 juillet.