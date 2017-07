RC Strasbourg : Idriss Saâdi signe pour 4 ans

C’est une trajectoire pour le moins inattendue que vient de prendre Idriss Saâdi. L’attaquant international algérien, auteur d’une excellente saison avec Courtrai la saison dernière, est retourné en France. Il vient de signer en effet un long bail de quatre ans avec le RC Strasbourg, pensionnaire de la Ligue-1 française.

Pressenti un temps en Allemagne, l’Algérien a choisi finalement de retourner en France, un championnat qui attire de plus en plus de stars mondiales. Idriss Saâdi n’en est pas une, mais cela reste une belle promotion pour lui. «Je suis vraiment heureux de signer dans un tel club. Strasbourg fait partie de l’histoire du football français. Et pour la première fois dans ma carrière, j’ai la sensation de m’inscrire dans un projet, qui va au-delà du terrain. Tout est réuni ici : le discours des dirigeants m’a séduit, l’entraîneur me connaît bien, la ville est belle, le public est passionné… J’arrive avec confiance mais aussi avec beaucoup d’humilité, prêt à faire mon travail au service du collectif et à me donner à 100% », a déclaré l’Algérien au site internet de son nouveau club.

Le montant du transfert n’a pas été divulgué, mais certaines infos parlent de 1,5 à 2 millions d’euros.

Amar B