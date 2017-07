La Radieuse : Hommage à Ryad Mahrez

C’est dans une ambiance de fête que le meilleur joueur africain et du championnat anglais, la saison dernière et un des meilleurs sociétaires de l’équipe nationale, Ryad Mahrez, a été récemment honoré de belle manière par la Radieuse. Le président de l’association, Chafi Kada, accompagné des stars de 82, Lakhdar Belloumi, Fodil Megharia, de l’ancien gardien de but du MCO, Nacer Benchiha et de l’ex -arbitre international, Mohamed Hansal, le représentent de Mobilis a remis à Mahrez le trophée du mérite et la médaille de reconnaissance. Très ému par ce geste qui lui est allé droit au cœur, le talentueux joueur du club anglais, n’a pas manqué de remercier la Radieuse et ses organisateurs, pour cette reconnaissance : « Je suis heureux et ému en même temps par cette sympathique cérémonie et ce geste très significatif. Il faut dire que chaque fois que je viens en Algérie, c’est avec un grand plaisir que je réponds à l’invitation de la Radieuse et son président et c’est aussi avec beaucoup de joie que j’ai reçu cette symbolique distinction de la Radieuse, des mains de vedettes reconnues et de supporters de l’équipe nationale ». Pour sa part, le président de la Radieuse, Chafi Kada, n’a pas manqué de faire remarquer que « la radieuse n’a fait que son devoir en honorant l’une des figures marquantes du football algérien, africain et mondial puisque que Ryad Mahrez est le meilleur joueur africain et classé 7ème au niveau mondial. C’est un geste de reconnaissance qu’il mérite ». Pour sa part, le ballon d’or africain de 1981, Lakhdar belloumi, a estimé que « Ryad Mahrez est un joueur pétri de talent et qu’il mérite de jouer dans l’un des plus grands clubs du monde. Nous souhaitons qu’il soit la locomotive de l’équipe nationale qui l’emmènera au championnat du monde en Russie. La Radieuse n’a fait que son devoir en honorant ce grand monsieur ».