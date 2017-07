Le Coin du copiste : L’appel de la terre

La chanteuse, Zahera Darabid, alias Zaho, se produira à la fin du mois en cours au Centre des conventions d’Oran dans le cadre du « Happy week-end ». La chanteuse algérienne de renommé mondiale est revenue de loin si l’on jette un œil sur son parcours fait de souffrances et de départ précipité de son pays alors qu’elle était à peine âgée de 18 ans. Née à Bab Ezzouar dans la banlieue d'Alger, le 10 mai 1980, elle et sa famille déménagent en 1999 à Montréal fuyant l'Algérie en pleine décennie noire. En décembre 1991, éclate la guerre civile en Algérie, elle n'a que 11 ans à cette époque. Elle voit alors disparaître des cousins, des voisins, son professeur de natation, le gérant du café dans sa rue... Son père Mohamed et sa mère Fadela frôlent même la mort lors d'un attentat sur un marché. Elle souffre de l'état d'urgence mis en place dans le pays et du couvre-feu généralisé et rêve d'une autre vie avec sa famille, loin de l'Algérie en pleine guerre. Adolescente, elle rêve de devenir astronaute ou pilote, mais se rend compte que cela est impossible dans un pays en guerre. Elle se met alors à envoyer des demandes pour intégrer des universités à l'étranger, mais le courrier n'arrive pas, ou très peu, pendant les années 1990. Le 31 décembre 1999, elle part alors vivre à Montréal (Canada) avec sa famille, dans le cadre d'un programme d'immigration choisie. à son arrivée, elle reste sous le choc, ne pouvant oublier toute sa jeunesse passée dans un pays en guerre. Et, même après trois ans au Canada, les fantômes de son passé ressurgissent. Il lui arrivera même de faire des crises de panique en pleine rue, de rester immobile et tétanisée . Elle déclare s'être forcée très longtemps à ne pas retourner en Algérie mais s'en voulait d'avoir laissée une partie de sa famille là-bas. Cependant, quelques années plus tard, elle renouera alors avec son pays, retourne voir ses proches les bras chargés de cadeaux. Elle fait ses débuts dans la musique, qui devient une bonne et secourable échappatoire dès son arrivée, se lie avec des musiciens et producteurs pour se lancer dans une carrière de chanteuse comme d’autres algériennes qui à travers le chant ont trouvé une sorte d’exutoire qui leur permettait de ne pas couper les amarres avec leurs origines. Deux singles de son album Dima sont classés dans les 100 meilleures ventes de l'année 2008 : «C'est chelou» 11e place et «La roue tourne» au 75e rang des ventes. Les rappeurs Soprano et Tunisiano chantent en featuring respectivement sur les titres «Hey papi» et «La roue tourne». L'album «Dima «(mot arabe signifiant « éternellement, toujours ») s'est classé 80e l'année 2008 en France. Cette même année, elle remporte le MTV Europe Music Awards dans la catégorie « Meilleur artiste francophone ». Nommée en 2016 dans la catégorie « artiste féminine francophone de l'année » aux NRJ Music Awards, Zaho annonce préparer son troisième album, intitulé «Le Monde à l'envers» qu'elle écrit depuis 2015 et dont la sortie est prévue le 17 février 2017. Le premier single de cet album s’intitule «Laissez-les kouma» en collaboration avec le rappeur MHD. et le deuxième «Tant de choses».

En 2017, elle présente son nouveau titre « Le monde à l’envers » lors d’une tournée à Paris le 19 mai 2017. Zaho revient en Algérie après trois ans d’absence pour un concert exceptionnel.

L.Graba