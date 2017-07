Culture hebdo : Une semaine marquée par la disparition de plusieurs artistes

Diverses activités ont animé la scène culturelle de la semaine écoulée marquée surtout par la disparition de trois artistes dont le chantre de la chanson oranaise, Blaoui El Houari.

Disparition mercredi à l'âge de 91 ans du chantre de la chanson oranaise, Blaoui El Houari, suscitant une vive émotion parmi les artistes de l'ouest algérien, pour qui il aura été le maître et une source d'inspiration, le même jour à Constantine où disparaissait le comédien Rachid Zeghimi et quelques jours plus tôt du chanteur Mohand Azerzour.

Fusion inédite de musiques traditionnelles persanes et malouf constantinois lors d'un concert animé samedi dernier à Alger par Faouzi Abdennour et l'Iranienne, Khatoon Panahi.

Des jeunes artistes algériens exposent depuis samedi dernier à la galerie d'art «Seen Art Galery» à Alger leurs œuvres conçues dans différents styles de peinture.

Lancement samedi dernier, à Batna, des travaux du 1er atelier international sur le patrimoine bâti de la région des Aurès.

L’artiste calligraphe, El Aidi Tayeb, primé, mercredi à Tlemcen, au 1er Concours national de calligraphie, pour son œuvre «Maqam Chahid».

Clôture mercredi à Mostaganem du 50e Festival national du théâtre amateur (Fnta) avec la distinction des troupes des villes de M'Sila (1er et 3e prix), Béjaïa (2e prix) et Boumerdès (prix du Jury).

Spectacles variés aux «Nuits d'été» organisées par les directions de la culture des villes de M'Sila et Annaba.

Un concert de jazz aux sonorités africaines et cubaines animé jeudi en ouverture du 9e Festival international de musique diwane, qui se poursuit à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih jusqu'au 23 juillet.

Le groupe français «Free River» se produit en concert jeudi à Alger dans le cadre du Festival de musique diwane.

Ouverture, jeud,i à Sétif du 13e Festival arabe de Djemila qui se poursuit jusqu'au 27 juillet. (APS)