Centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri : Un riche programme en 2017

Le secrétaire général du Haut commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a fait savoir samedi à Boumerdes que le programme de la célébration du 100e anniversaire de la naissance de l'écrivain, Mouloud Mammeri (1917-1989) comprenait 13 manifestations culturelles et littéraires outre le financement de 3 autres projets d'envergure étalés sur toute l'année 2017. L'Etat, à travers le ministère de la Culture, a mis à la disposition du HCA tous les moyens pour concrétiser les programmes et projets prévus à cet effet, a indiqué, le SG du HCA à l'APS, en marge de la cérémonie d'inauguration, à la maison de la Culture Rachid Mimouni, de la caravane littéraire et culturelle prévue pour célébrer le 100e anniversaire de la naissance de l'écrivain et anthropologue, Mouloud Mammeri. Déclinant les moments charnières de ce programme, M. Assad a fait savoir que la wilaya d'Oran abritera les 3, 4 et 5 novembre 2017 une conférence internationale sur le défunt Mouloud Mammeri, la mise en place d'un stand durant le salon international du livre de 2017 consacré à la présentation de l'œuvre de l'éminent homme de lettre, outre l'émission, le 28 décembre 2017, d'un timbre postal à sa mémoire. La caravane littéraire et culturelle se poursuit à la wilaya de Boumerdes avec au programme l'organisation d'une table ronde, animée par les membres du comité scientifique de la manifestation sur la richesse des travaux de Mouloud Mammeri, notamment dans le roman, le conte, la poésie, le théâtre, la linguistique, l'anthropologie et le cinéma. Diverses activités artistiques et culturelles sont prévues au deuxième jour de la manifestation avec, notamment, la lecture de textes de l'écrivain en langue arabe, amazigh et française au niveau du front de mer de la ville de Boumerdes, ainsi que la projection d'un film en langue amazigh à la maison de la Culture, Rachid Mimouni. Un don de livres au profit de la bibliothèque communale de Boudouaou «El Bahri», est prévu au troisième et dernier jour de cette manifestation, qui verra également l'organisation d'un atelier d'écriture de conte pour enfants au niveau du camp d'été d'El Kerma (Boumerdes). (APS)