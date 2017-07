Festival de la chanson arabe de Djemila : Saber Rebai en vedette

De nos envoyées spéciales Sihem Oubraham & Nesrine Terrab

Attendu avec impatience par ses fans, le crooner tunisien, Saber Rebai, a donné la pleine mesure de son talent, samedi soir lors de la troisième soirée de la 13ème édition du festival arabe de Djemila.

En effet, la troisième soirée de la 13ème édition du Festival de la chanson arabe de Djemila, tenue dans le site romain de la wilaya de Sétif, a abrité le concert du célèbre chanteur tunisien, Saber Rebai, qui s’est produit dans une ambiance festive et feutrée. À l’intérieur comme à l’extérieur du site, une foule s’était rassemblée pour la troisième soirée consécutive, animée par l’artiste, interprète et compositeur tunisien Saber El Rebai, la star de la chanson sahraoui, Abdellah Menai, et celui de la chanson sétifienne, Fares Staifi. Ce jour ci, le public ne s’est pas fait attendre, ni prier d’ailleurs. Il était déjà là bien avant l’arrivée de l’artiste tunisien. Lors de cette soirée féerique, l’hôte du festival de la musique arabe a donné un concert mémorable au grand bonheur du public de Djemila, venu en masse pour écouter les chants aux tendances orientales et aux accents maghrébins. Une fois sur scène, des danses se sont improvisées au beau milieu du théâtre romain, une preuve de la fascination du public pour cette star «Made in Tunisie». Ce grand chanteur a, ainsi, paraphé de son empreinte exotique la fin du spectacle de cette nouvelle édition du Festival, procurant ainsi une extraordinaire joie à l’assistance séduite par le décor de cette pittoresque région située à proximité de la ville d’El-Eulma et à 50 km de Sétif. L'artiste, un habitué de cette manifestation, a interprété tous ses tubes tels que «Meziana», «Barcha… barcha», «Macha Allah Aliha» et «Âachiq Mamhoune», «Bi bassata ya habibi», «Izz el habaib». Reprises en chœur par un public plus nombreux que lors des précédentes soirées, les chansons de Saber ont fait vibrer le coeur de ses admiratrices sétifiennes, les incitant à se déhancher dans les travées du stade dans une ambiance exceptionnelle. En tête d’affiche à côté de Saber Rebai, le grand artiste de la chanson sahraouie, Abdellah Menai, qui a brillé, dimanche soir, lors d'une soirée aux couleurs locales flamboyantes en compagnie de l’artiste Fares Staifi. Demandés par le public, Abdellah Menai a interprété ses plus grands succès : «Ya éli thabouna», «Ya M’barka qoli wach tsali», «Âla weld el khala» et «Welah ya ghania» au grand bonheur des présents de la troisième soirée du Festival de la chanson arabe. Une clôture de soirée sétifienne avec Fares Staifi qui a créé une ambiance spectaculaire en chantant plus de cinq titres à l’instar de «Farha elila ma nensaha», «Jani el marsoul», «Allah allah». Et, le moment le plus émouvant de la soirée cependant fut ce vibrant hommage de Fares Staifi pour le grand artiste disparu, Samir Staifi, en chantant «Moul chache».

« Rien à envier aux autres festivals internationaux»

Vous êtes un habitué du festival… Comment vous le vivez après tant d’années ?

Le passage est toujours le même… voire meilleur ! J’estime que le public de Djemila est exceptionnel ! Je suis toujours flatté de participer à ce festival aux côtés de stars de la chanson arabe. Le festival de Djemila n’a rien à envier aux autres festivals internationaux auxquels je participe. J’estime que cette manifestation a beaucoup gagné en maturité… Cela ne peut qu’ajouter du mérite aux organisateurs algériens.



Comment aviez-vous trouvé le public qui, je pense, n’est pas méconnu pour vous ?

Les Algériens sont d’une élégance innée et certaine. Le public était, cette nuit-là, comme inondé par une mer exotique ou scélérate et a vécu des moments qui font oublier tout… J’avoue que je suis passionné par la tonalité algérienne. La relation qui me réunit au public algérien est une relation d’amour propre. J’ai beaucoup de mérite et d’affection pour ce public.



Justement, vos fans "algériens" attendent impatiemment un duo avec un nom algérien ?

J’ai fait des recherches sur un style qui convient à ma voix. Pour être honnête, je ne veux pas faire des reprises de chansons algériennes. Mon but est de faire une fusion entre la culture algérienne et tunisienne. Je tiens à souligner que ce projet me tiens à cœur et pour sa réussite il faut prendre le temps qu’il faut, et faire des recherches approfondies. Je suis en quête d’une meilleure formule qui me donnera le meilleur produit que j’offrirai à mes fans algériens et tunisiens en même temps et qui va refléter et mettre en valeur ce lien entre les deux peuples.

