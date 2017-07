Regard : Quand les «particuliers» sauvent le tourisme balnéaire

lOn ne parle que de vacances en cette période de chaleur. C’est l’heure des «braves». Les yeux, les oreilles, aussi, sont rivés sur la saison estivale qui titille les besoins de se prélasser, pour certains, de faire des affaires, pour d’autres,

résolus à profiter, à leur tour, de l’été. Faire une bonne «pioche» est placé au-dessus de tout. On se frotte certainement les mains, rien qu’à penser à tous ces flux d’estivants qui font, à coup sûr, le bonheur des propriétaires de biens immobiliers qui proposent des chambres d’hôtes et des appartements dans les villes côtières aux vacanciers. Cette formule, très répandue, vient, chaque année, sauver le secteur du tourisme chez-nous, confronté, il faut le dire, à l’épineux problème de déficit en infrastructures hôtelières, devenu carrément un obstacle de taille pour le développement de cette activité. Louer son appartement ou même son garage aux estivants est entré dans les mœurs de beaucoup de familles, tournées vers les affaires. L’immobilier reste un créneau des plus porteurs, notamment dans certaines wilayas, connues pour être une destination phare des amateurs du tourisme balnéaire. Cette nouvelle tendance à la location d’appartements et de studios prend de l’ampleur pour devenir un véritable business, voir une poule aux œufs d’or pour toutes les familles qui disposent d’un espace, aussi minime soit-il. Il faut admettre que des séjours sur la corniche ne laissent point indifférents et poussent les estivants à se ruer sur l’option «magique» qui vient à leur rescousse en cette période de chaleur, quitte à payer rubis sur l’ongle l’évasion tant attendue. Ce n’est pas étonnant, d’ailleurs, que les prix de la location explosent en cette période de haute saison où les réservations sont loin d’être une sinécure. Aujourd’hui, ce produit touristique, de plus en plus en vogue, notamment dans des wilayas qui détiennent des traditions dans le balnéaire, permet au vacancier comme au propriétaire de trouver leurs comptes. Tant mieux d’ailleurs pour les deux parties.



